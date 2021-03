La delegación legislativa de Proyecto Dignidad, a través del abogado Carlos Padilla Vélez, presentó esta mañana un recurso legal con que busca detener el desarrollo de un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas tal y como dispone dos órdenes ejecutivas del pasado año.

Una es del gobernador Pedro Pierluisi como parte de la orden que declara una emergencia por violencia de género. La otra es la Orden Ejecutiva 2020-73 de la pasada gobernadora Wanda Vázquez, en la que se ordenó ampliar “a todo el sistema escolar” el proyecto piloto de escuelas coeducativas, convertido en ley con la Ley 62-2017.

Se trata de tres recursos legales que giran en torno al mismo asunto: una solicitud de interdicto preliminar y permanente; y una sentencia declaratoria y un decreto de constitucionalidad.

La senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Janet Burgos sostuvieron esta mañana en una conferencia de prensa que el intento de ampliar este programa piloto de escuelas coeducativas contraviene a las prerrogativas y poderes de la Asamblea Legislativa, ya que, a juicio de ambas, la Ley 62-2017 dispone que antes de ampliar el mencionado plan piloto se necesitaba la autorización de la Legislatura.

La Ley 62-2017 establece que el plan piloto sea implementado en 10 escuelas por dos años, pero tanto Rodríguez Veve como Burgos indicaron que no existe evidencia –y así se solicitó al Departamento de Educación que la supliera-, que el proyecto piloto se haya ejecutado.

La Ley también establece que, finalizados esos dos años, Educación realizaría una evaluación del proyecto y presentaría a la Legislatura “sus hallazgos y recomendaciones sobre los próximos pasos para modificar y/o ampliar el mismo”.

“Espero que los miembros de la Asamblea Legislativa se paren de frente y tenga la coherencia para decir las cosas como son, nos guste o no nos guste. Tenemos que defender nuestras prerrogativas”, dijo Rodríguez Veve. “Hemos tomado esta acción para defender nuestras facultades legislativas frente al poder ejecutivo”.

“Ante la nueva composición legislativa es la tentación natural tratar de implementar un gobierno por decreto y lo hemos visto en pasadas administraciones. Ante estos tiempos, la delegación de Proyecto Dignidad en esta Asamblea Legislativa está comprometida con velar que el poder legislativo no sea menoscabado. Nuestro ordenamiento constitucional depende del balance de poderes para que su funcionamiento sea óptimo y que ese balance de poderes tiene que ser defendido”, dijo Burgos.

La postura de Padilla Vélez y de su colega abogado, Juan Manuel Frontera, es que la Ley 62-2017 le daba la facultad a la Asamblea Legislativa y no al Ejecutivo el poder de autorizar la ampliación del proyecto piloto de escuelas educativas. El concepto del proyecto piloto no es mencionado en la orden ejecutiva de Pierluisi, pero en el documento sí se establece que seguirán vigentes los elementos de la OE 2020-73 que no choquen con el texto de la nueva Orden Ejecutiva. Uno de los elementos que no chocan y, por lo tanto, seguirían vigentes, es la ampliación del proyecto piloto.

“Desde el 2017 esta Asamblea Legislativa autorizó al poder Ejecutivo a establecer un proyecto piloto en 10 escuelas elementales… al cabo de esos dos años sería la Asamblea Legislativa la encargada de evaluar ese proyecto y modificarlo si lo entendía”, dijo Padilla Vélez “Ahora, por decreto, Pedro Pierluisi pretende usurpar las funciones de la Asamblea Legislativa.

¿En qué consiste el proyecto piloto?

El programa piloto, una iniciativa de la exsenadora Zoé Laboy, sostiene que los siguientes principios deben ser parte de una educación con perspectiva de género: combatir roles estereotipados, por ejemplo, en el reparto de las tareas del hogar, reforzar el mensaje de cero tolerancia a la violencia de género, fomentar la equidad en su sentido más amplio; que la violencia dirigida tanto hacia una mujer como hacia un hombre es igualmente censurable, reforzar el mensaje de que la discriminación por razón de género es inadmisible, fomentar el respeto a la diferencia y el diálogo como vía para resolver conflictos y trabajar para cambiar modelos estereotipados como niños fuertes/niñas débiles.

Cuando se le preguntó a Burgos y a Rodríguez Veve cuál era la objeción que tenían a la educación con perspectiva de género, Rodríguez Veve indicó que el motivo de la conferencia de prensa de hoy era anunciar la radicación del recurso y enfatizar en que el poder Legislativo no puede ser ignorado por el poder Ejecutivo.

No obstante, Burgos argumentó que la Ley 62-2017 choca con la Ley de Reforma Educativa, que dispone que se le reconoce como un derecho fundamental “la libertad de los padres, tutores o encargados para dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos.

La Ley 62-2017 solo dispone que se le notificaría a los padres, madres o tutores legales de las escuelas seleccionadas para el programa piloto con no menos de dos semanas la implantación del programa.