El dueño de una compañía de exportación de metales en San Juan fue acusado por el Departamento de Justicia de seis cargos criminales por no declarar ingresos ascendientes a $1,350,892.12 entre los años contributivos de 2018 a 2020, tras una investigación en colaboración con el Departamento de Hacienda y la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés).

Abraham Santos Meléndez, de 43 años y presidente de la compañía Santurce Non Ferrous Metal Exporting Inc., establecida en el 2012, le adeudaría al Estado $926,009, incluyendo intereses, recargos y penalidad del 100% por el fraude. Quedó libre tras pagar una fianza de $6,000.

La pesquisa cubrió las planillas de contribución sobre ingreso entre los años 2018 a 2020. El imputado reportó ingresos anuales de entre $15,900 y $21,100. No obstante, la investigación encontró que no reportó durante esos años ingresos que iban desde $347,172.08 a $569,623.21.

El monto que habría defraudado al gobierno de Puerto Rico podría ser mayor. No obstante, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, mencionó en una conferencia de prensa realizada hoy, miércoles, que la ley establece que la información contributiva radicada y juramentada por el contribuyente “tiene presunción de corrección, en teoría, la información que no está cubierta por esta investigación, se presume correcta”.

PUBLICIDAD

La foto muestra los ingresos que Abraham Santos Meléndez no reportó entre los años contributivos de 2018 a 2020. (José Karlo Pagán Negrón)

¿Cómo fue el esquema de fraude?

La fiscal Kristia Díaz Pérez —quien lleva el caso junto a Ileana Martínez Rosado y quienes lideraron la investigación junto a agentes especiales del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo de Hacienda— explicó que Santos Méndez hacía negocios con otros tres establecimientos de metales y les pedía que emitieran los cheques a su nombre y no a su corporación.

Las tres empresas con las que Santos Meléndez hacía negocios eran Borinquen Metal Scrap, Caribbean All Metals Recyclers y Procesadoras de Metales.

“Esto lo que produjo fue que, al cambiar los cheques en efectivo, no los depositaba en las cuentas bancarias con el único fin de esconder y omitir todos los ingresos que recibía por la compra-venta de estos metales”, añadió Díaz Pérez.

La fiscal mencionó que el hombre “acudía semanalmente a las compañías” a venderles grandes cantidades de metales que transportaba en distintos camiones y que, durante el periodo de la investigación, recibió 461 cheques, de los que solo depositó “una cantidad mínima, menos del 20%”.

El director de la División de la División de Delitos Económicos de Justicia, Rodney Ríos Medina, añadió que el imputado realizaba los cambios de cheques a efectivo en distintas sucursales de bancos en Puerto Rico y que “utilizó distintos medios para hacerlo”.

Una modalidad diferente

Contrario a casos anteriores —como el radicado hace dos semanas contra Waldemar Santos Flores, conocido en las redes sociales como Waldy’s Off Road, y su esposa, Arlene Jiménez Rodríguez—, Santos Meléndez tenía un perfil bajo en la sociedad y no alardeaba del dinero que poseía.

PUBLICIDAD

“Tenemos tarjetas de investigación que tienen una vida ostentosa. Esta es una modalidad diferente. Era una persona que quería estar en un bajo perfil, que no se distingue por carros lujosos como otros casos, pero tenía más de $1 millón en cash (efectivo), que sabrá Dios en qué los empleo. Su responsabilidad era reportarlos y por eso es que lo estamos procesando criminalmente”, apuntó Ríos Medina.

La fiscal Díaz Pérez indicó que el imputado solo posee una propiedad inmueble, de la cual no ofreció su valor. Tampoco pudo precisar si su negocio está alojado en una infraestructura alquilada.

Las autoridades no descartaron que la compañía esté envuelta en actividad criminal, en la compra-venta de metales hurtados.

“Hay mucha actividad ilegal que produce una gran cantidad de dinero y estas personas, en esa economía informal, no lo reportan como lo debe hacer cualquier ciudadano. Hay una serie de actividad ilegal que realiza actividad económica, que generan ingresos y se creen que no nos damos cuenta. No lo descartamos en este individuo. Ahora mismo, nuestro enfoque es con estos cheques”, subrayó el director de la División de la División de Delitos Económicos de Justicia, quien recientemente fue nominado a la Rama Judicial y está en proceso de evaluación en el Senado.

No hay obligación de restitución

El Nuevo Día cuestionó si a estos alegados evasores contributivos —como los otros cinco casos que Justicia ha radicado recientemente— se les requiere restituir el dinero adeudado al Estado.

“Las instrucciones que yo he dado ante el Departamento de Hacienda es que, en estos casos, aquí no se negocia ni un peso. Vamos a buscar hasta el último centavo de lo que esta persona nos adeuda, punto”, mencionó Parés Alicea.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la subdirectora de la División de Delitos Económicos de Justicia, Roxanne Rivera Carrión, aclaró que, aunque el Ministerio Público hace todo lo posible para que el convicto devuelva el dinero al gobierno de Puerto Rico, la ley “no obliga la restitución”.

Ante esto, la funcionaria urgió a la Legislatura a aprobar proyectos de ley dirigidos a que los evasores contributivos se vean en la obligación de hacerlo.

A Santos Meléndez le radicaron tres cargos por presentar planillas, declaraciones, declaraciones juradas y reclamaciones fraudulentas; y tres cargos por dejar de recaudar y entregar en pago la contribución o intentar derrotar o evadir la contribución. Los seis cargos son bajo el Código de Rentas Internas.

El imputado, de ser encontrado culpable, se expone a una pena de cárcel de entre tres a ocho años por cada delito, sin obligación por ley de restituir el dinero.

El hombre pagó la fianza de $6,000, impuesta por la jueza Marangely Colón Requejo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La vista preliminar fue pautada para el próximo 3 de mayo.

El Ministerio Público argumentó en dos ocasiones que entendía que la fianza debía ser mayor.

“Entendemos que es una fianza baja. Nuestra posición es que, a pesar de que estos no son delitos violentos, sí es un crimen que va dirigido a defraudar al gobierno de Puerto Rico”, dijo la fiscal Díaz Pérez.

Por su parte, el titular de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, destacó que el Estado provee mecanismos para que los ciudadanos puedan cumplir con su deber contributivo, antes de que tenga que intervenir su agencia por la vía penal.

PUBLICIDAD

“Nada justifica que una persona que genera ganancias sustanciales violente las normas y reglamentos, transfiriendo el peso de la carga contributiva a los demás”, puntualizó el funcionario.

Mientras, Parés Alicea destacó que “varias personas” han llamado a Hacienda para solicitar orientación sobre el programa de Divulgación Voluntaria. No obstante, no precisó una cantidad.

“Es mejor tocar las puertas del Departamento de Hacienda que esperar que el Departamento toque la suya”, advirtió.

El nuevo pleito judicial se da a dos semanas de que Justicia radicara 14 cargos contra Waldemar Santos Flores, conocido en las redes sociales como Waldy’s Off Road, y su esposa, Arlene Jiménez Rodríguez, por -supuestamente- dejar de reportar $1.8 millones en ingresos entre 2017 y 2020.

Parés confirmó a El Nuevo Día que la agencia que dirige mantiene investigaciones activas sobre otros creadores de contenido que “amasan fortuna y presentan planillas de pobreza”.