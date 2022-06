El productor artístico Raphy Pina Nieves acudió al Tribunal federal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que le permita estar bajo fianza mientras intenta revertir el veredicto de culpabilidad en su contra.

En una moción de 88 páginas radicada el 31 de mayo, los abogados de Pina Nieves argumentaron que la libertad condicionada se le debe conceder porque no representa un riesgo de fuga ni de seguridad.

El Ministerio Público radicó el pasado lunes una moción en oposición a la libertad bajo fianza del productor.

Pina Nieves fue declarado culpable en diciembre de 2021 por posesión ilegal de armas de fuego. Luego, el 24 mayo pasado, fue sentenciado a tres años y cinco meses de cárcel.

Ese mismo día fue ingresado a prisión, después de que el juez de distrito en San Juan, Francisco Besosa, le denegara la solicitud de continuar bajo la misma fianza que había tenido desde que fue arrestado en agosto de 2020.

Su defensa le destacó a Boston que desde el allanamiento de su casa el 1 de abril de 2020 sabe que está bajo investigación, sin intentar escapar, y que se entregó voluntariamente cuando fue avisado de los cargos emitidos por un gran jurado federal.

En ese sentido, resaltó que desde ese momento cumplió con todas las condiciones impuestas por la Oficina de Probatoria, incluyendo el confinamiento domiciliario entre el día del veredicto y la vista de sentencia.

“Esas condiciones son suficientes para garantizar que Pina Nieves no presente un riesgo de fuga si se le permite permanecer en libertad pendiente de apelación”, mantuvo la defensa.

DEFENSA ADELANTA ARGUMENTOS DE APELACIÓN

Para apoyar la petición de fianza, la moción adelantó varios de los puntos que posteriormente presentarán en la apelación del veredicto.

La defensa planteó que la apelación presentará “cuestiones sustanciales de ley, que si se deciden a su favor, pudiera resultar en un nuevo juicio”.

“El juicio de este caso fue fundamentalmente injusto por una serie de errores graves, algunos de ellos de magnitud constitucional”, argumentó la moción, firmada por la abogada Kimberly Homan.

El primero de los errores que alega consiste en que el tribunal federal en San Juan le permitió a la fiscalía usar unas expresiones de uno de los abogados como prueba de “conciencia de culpa” de Pina Nieves.

La expresión del abogado, contenida en una moción previa al juicio, dice: “Solo el hecho de que el Ministerio Público se enteró de que el acusado estaba resignado al hecho de que tendría que pasar un tiempo en prisión es una tremenda ventaja para tener en las negociaciones de declaración de culpabilidad”.

Ahora, ante Boston, la defensa sostiene que esa oración “no fue una admisión por parte de Pina Nieves, sino un argumento de un abogado basado en lo que un informante supuestamente le había dicho al Ministerio Público, que un tercero le había contado sobre una conversación entre Pina y miembros de la familia, en la que el tercero había estado presente”.

“La declaración fue, en consecuencia, un doble rumor y no es admisible como una admisión de la otra parte”, agregó.

Denunció que el desfile de esa prueba en el juicio “privó a Pina Nieves de su derecho a un juicio justo y a la asistencia efectiva de un abogado, requiriendo la anulación de sus condenas”.

Mientras, en el otro argumento de apelación que adelantó la moción, se denuncia que el tribunal no permitió que declarara uno de los testigos de la defensa.

Según apuntó, el testigo hubiera declarado que Pina Nieves vivía en Miami al momento de los hechos por los que fue acusado. Los cargos alegaron que tenía “posesión constructiva” de las armas de fuego, porque estaban en una casa suya, en Caguas. La defensa argumentó durante el juicio que hacía mucho tiempo que Pina Nieves no iba a esa casa y que otras personas tenían acceso a la misma.

“Ese testimonio era relevante porque tenía relación directa con su poder e intención de ejercer control sobre las armas y municiones en cuestión, que se encontraban en Puerto Rico. Su exclusión fue un error perjudicial”, se afirma en la moción.

La defensa alega que esta exclusión afectó sus derechos bajo la Quinta y Sexta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos “a tener una defensa completa”.

FISCALÍA FEDERAL SE OPONE

En una moción de 29 páginas, el fiscal federal Gregory Conner argumentó en contra de que se le permita a Pina Nieves salir bajo fianza.

En términos generales, señaló que el productor artístico no cumple con los “requisitos estatutarios” para recibir fianza pendiente a apelación.

“Pina es un riesgo de fuga que representa un peligro para su comunidad”, indicó Conner.

Para sostener que sí es un riesgo de fuga, el fiscal recordó que Pina Nieves “es dueño de varios botes”, mientras que tiene lazos en República Dominicana a través de su familia y de la de su esposa, la cantante Natti Natasha.

Además, considera que su condición actual de sentenciado a prisión lo coloca en un escenario distinto al que tenía cuando estuvo bajo fianza.

/ Raphy Pina llegó al Tribunal federal, en el Viejo San Juan, minutos antes de la hora pautada para escuchar su sentencia. (Ramón “Tonito” Zayas)

Su compañera Natti Natasha le acompañó. (Ramón “Tonito” Zayas)

El reguetonero Daddy Yankee también llegó hasta el Viejo San Juan. (Ramón “Tonito” Zayas)

El convicto productor musical se mostró confiado y tranquilo, aunque reconoció que ha sido un proceso difícil. (Ramón “Tonito” Zayas)

Ante los medios, Pina recordó el día en que su padre enfermó gravemente. (Ramón “Tonito” Zayas)

En diciembre pasado, Pina fue encontrado culpable por posesión de armas de fuego. (Ramón “Tonito” Zayas)

En 2015 se declaró culpable por fraude bancario y fue sentenciado a dos años de libertad supervisada en enero de 2016. (Ramón “Tonito” Zayas)

El artista urbano Daddy Yankee. (Ramón “Tonito” Zayas)

Pina expresó que debe mostrarse fuerte por su familia. (Ramón “Tonito” Zayas)

El "Big Boss" acompañó al convicto a lo largo de su proceso en el Tribunal federal. (Ramón “Tonito” Zayas)

El artista también estuvo presente en el último día de juicio contra Pina. (Ramón “Tonito” Zayas)

Pina expresó que lo primero que hizo al levantarse esta mañana fue rezar. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la foto la familia de Pina. (Ramón “Tonito” Zayas)

La vista de sentencia comenzó a las 9:14 a.m. (Ramón “Tonito” Zayas)

A sala se presentaron 22 familiares y allegados del productor, entre ellos Daddy Yankee. (Ramón “Tonito” Zayas)

Pina y su familia a su llegada al Tribunal federal. (Ramón “Tonito” Zayas)

Seguidores de Pina llegaron hasta el Viejo San Juan para mostrar su apoyo al convicto. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la foto el cantante Daddy Yankee a su llegada al Tribunal federal. (Ramón “Tonito” Zayas)

A eso de las 11:20 a.m., el juez federal Francisco Besosa anunció la sentencia: 41 meses de prisión. (Ramón “Tonito” Zayas)

Pina se abrazó con su pareja Natti Natasha y con cada uno de sus hijos tras escuchar la sentencia. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la foto Pina y su compañera Natti Natasha. (Ramón “Tonito” Zayas)

Natti Natasha lució llorosa y cabizbaja a su salida de sala. Expresó: "Somos una familia valiente". (Ramón “Tonito” Zayas)

En la foto el licenciado Francisco Rebollo, parte de la defensa de Pina. (Ramón “Tonito” Zayas)

A su salida del tribunal, expresó que iría a su hogar a darle un beso a su hija Vida Isabelle. (Ramón “Tonito” Zayas)

A su salida del Tribunal federal, expresó que apelará la condena. (Ramón “Tonito” Zayas)

"Siempre sabía que me iban a castigar por la percepción", dijo Pina a los medios. (Ramón “Tonito” Zayas)

Pina tiene hasta las 3:00 p.m. para entregarse en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo. (Ramón “Tonito” Zayas)

Por otro lado, Conner sostuvo que las ofensas por las que resultó convicto demuestran que “es un peligro para la comunidad”.

El fiscal afirmó que se trató de un convicto -por un caso de fraude en el 2016- que estaba “en posesión de armas de fuego y municiones y posesión ilícita de un arma (pistola alterada para disparar como) ametralladora, siendo este último un ‘delito violento’”.

“Y dos meses antes de que se grabara a Pina diciendo que tiene ‘dinero... pistolas, rifles, [y] balas’ en su compartimento secreto, hubo tiroteos en su oficina y en un concierto para su cliente que lo motivó a poseer ilegalmente todo este armamento”, apunta la moción de Conner.

“Los crímenes con armas de fuego de Pina pesan a favor de un hallazgo de que sería un peligro para la comunidad”, afirma.

En relación a los argumentos de apelación, el fiscal indicó que no se puede considerar que un rumor fue admitido en evidencia porque se trataron de expresiones de uno de los abogados.

Sobre el testigo de defensa que no se permitió en el juicio, recordó que el juez lo excusó porque declarar que Pina Nieves tiene un apartamento en Miami no significaba que no pudiera tener “dominio y control de la casa en Caguas”.