Ahogada en llanto y preocupada, Frances Acevedo Ceballos, exempleada de María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, narró a Jonathan Alemán, exdirector de la oficina legislativa de la exrepresentante, el alegado esquema de corrupción que dio paso a las acusaciones federales.

Sin saber que era grabada, en una llamada interceptada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Acevedo Ceballos, quien era coacusada en el caso y se declaró culpable en 2023, contó, incluso, como llamó a la exlegisladora el día en que los agentes tocaron a su puerta.

La información salió a relucir en el décimo día del juicio federal contra Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, durante el interrogatorio al supervisor y agente especial del FBI, Juan Carlos López, que se desarrolló ante la jueza Silvia Carreño Coll, en el Tribunal federal.

Con este explosivo testimonio, la Fiscalía federal, que presentó 15 testigos en total, confirmó que no estaría desfilando más evidencia ni llamará más testigos a declarar. Sin embargo, la defensa presentará como testigo a la agente federal Lauren Colón.

A preguntas de la fiscal Kathryn Fifield, López, último testigo de la Fiscalía, precisó que la llamada, que tuvo una duración de más de una hora, ocurrió el 12 de julio de 2020, un día después de que el FBI acudiera a su casa. Según el agente, en la llamada hablan Acevedo Ceballos y Alemán.

Con esta grabación, la fiscalía busca reafirmar que la exlegisladora mintió al FBI y que sabía que era investigada desde, al menos, el 11 de julio, días antes de que las autoridades federales allanaran la residencia de Charbonier Laureano, ubicada en Río Grande, el 15 de julio de 2020.

Acevedo Ceballos era la empleada a la que, presuntamente, la exlegisladora le infló el salario para que le pagara comisiones periódicas. Sin embargo, ni Acevedo Ceballos ni Alemán fueron llamados a declarar, por lo que, por medio de la grabación, el jurado tuvo la oportunidad de escuchar a ambos.

“Jonathan, por favor. Es que yo no quiero. Por favor, ya no puedo dormir. Yo me he fumado una caja de cigarillos”, le dice Acevedo Ceballos a Alemán, de acuerdo al audio presentado.

En medio de la conversación, Alemán intenta calmar a Acevedo Ceballos y le pregunta si Charbonier Laureano sabía de la visita de las autoridades federales a su casa, a lo que esta responde en la afirmativa. “Claro, sí”, le contesta la exempleada a Alemán, quien ya cooperaba con el FBI.

“Por eso yo te estaba diciendo todas esas cosas. Yo te estaba diciendo todo eso. Por eso Maritza (mi roommate) contestaba. Yo estaba en casa de ella. Nos fuimos. A la 1:00 a.m., estábamos con Cano (Félix “El Cano” Delgado, exalcalde de Cataño), con toda esa gente”, agregó.

“Yo me bloqueé completamente la mente en esa casa. Yo empecé a decir un montón... Esos americanos me tocaron la puerta y me sacaron la licencia, así que era el FBI y yo ahí temblando. Ellos me tenían ahí dos horas y yo no sabía qué hacer”, le relató Acevedo Ceballos a Alemán.

De acuerdo al agente, la exempleada le contó a Alemán qué hizo mientras el FBI la entrevistaba y, presuntamente, llamó a la exlegisladora en medio de la entrevista. En base al agente, Charbonier Laureano ayudó a Acevedo Ceballos a responder las preguntas que le hicieron.

“No sabía qué hacer hasta que yo me acuerdo de que Maritza estaba y vine y me metí al cuarto y empecé a llamar a Charbonier. Entonces ahí ella (en referencia a Charbonier) me dijo: ‘Ese es tu sueldo. Ellos no te pueden justificar por tu sueldo. Tú haces lo que te da la gana’. Entonces, ahí yo salí y empecé a hablar mejor, pero yo no sé ni lo que yo les dije”, expresó Acevedo Ceballos.

De acuerdo a la grabación y a las transcripciones presentadas en sala, la exempleada narró que habló con Charbonier Laureano tras llamar al celular de Montes Rivera. “Yo le estoy diciendo ‘aquí está el FBI, me están preguntando por los $8,000 que yo gano”, comentó.

“Ella me dijo: “Pero Frances, tú ayudas a tu familia, tú tienes 10,000 gastos, tú tienes 10,000 cosas”, afirmó Acevedo Ceballos que le dijo Charbonier Laureano.

“Hasta me enseñaron las cuentas de mi fuc***ng banco. Mis cuentas de banco y yo saco todas las quincenas $1,500, $1,500... Más sacaron las partes donde yo le paso a Orlando (esposo de la exlegisladora) a través de ATH Móvil, a Gaby (hijo de Charbonier Laureano)”, dijo.

Acevedo Ceballos continúa la conversación con Alemán diciendo que el FBI lo sabía todo. “Ellos saben todo. Ellos saben todo. Todo, todo, todo. Ah, yo sé que Tata es tu madrina, tu hermana, tu familia”, dijo la exempleada, según la grabación que presentaron en el juicio federal.

En lo que parece ser la explicación a lo que le estaban preguntando los agentes, Acevedo Ceballos mencionó: “Que yo saco del banco, las cuentas. Esto es algo constante, que es $1,500 constante, porque a veces cambiabas el cheque, depositabas y una cantidad y $1,500″.

“Yo les decía (al FBI): “Yo guardo”. Yo me lo inventé. Yo no sabía. Yo no sé, yo me j*dí o que cara@$# hice... Yo me fui. Entonces, (pensé) ¿a quién llamo? Entonces, yo dejé el teléfono a donde ellos estaban”, agregó. “Sabes como yo digo, tanto uno practicar esta mie**a y yo me fui”, dijo.

Al explicar la grabación presentada en sala, que, en ocasiones, no se escuchaba, el agente del FBI indicó que Acevedo Ceballos “básicamente dejó el celular a los agentes y empezó a buscar por la casa y se dio cuenta que Maritza estaba en la casa y tenía celular y lo usó para llamar a María Charbonier”.

Durante el contrainterrogatorio, el licenciado Francisco Rebollo le preguntó si la investigación comenzó con la teoría de que Acevedo Ceballos le daba gran parte de su salario a Charbonier Laureano, a lo que el agente respondió que “eso era un hecho” y que “buscaban la evidencia en torno a eso”.

López añadió que Alemán fungió como informante del FBI desde el 2018, pero no fue hasta el 2020 cuando habló a las autoridades sobre el esquema. Además, confirmó que, el día del allanamiento, el FBI no grabó la entrevista que se le hizo a la exrepresentante.

Sin embargo, planteó que las próximas entrevistas sí se grabaron. El FBI entrevistó a Charbonier Laureano en tres ocasiones, según trascendió.

Tras finalizar la ronda del contrainterrogatorio, la fiscalía retomó la palabra y le preguntó al testigo de quién Charbonier Laureano estaba tomando comisiones ilegales, a lo que él le respondió: “De Frances Acevedo Ceballos”, concluyó.

Un gran jurado emitió una acusación con 13 cargos por conspiración, robo de fondos federales, soborno y comisiones ilegales con fondos federales, fraude de servicios honestos y lavado de dinero. Además, Charbonier Laureano enfrenta un cargo de obstrucción a la justicia.

Según la acusación, Charbonier Laureano le infló el salario a Acevedo Ceballos para que, presuntamente, esta le pagara comisiones periódicamente. Como parte del alegado esquema, Acevedo Ceballos le entregaba a la exlegisladora $1,000 y $1,500.

“Acevedo, a veces, transfería las comisiones ilegales a la Persona A, Persona B o a otro individuo, quien pudiera entonces proveerle los fondos a Charbonier”, lee el pliego emitido.

El documento señala que los pagos, a veces, eran directos a la exlegisladora y, en ocasiones, a través de Montes Rivera y su hijo. La Fiscalía estimó que Charbonier Laureano recibió $100,000 durante la alegada conspiración, desde septiembre de 2017 hasta 2020.