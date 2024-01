La exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, admitió al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que borró contenido de su celular antes de entregarlo a la agencia.

Así lo reveló este martes el supervisor y agente especial del FBI, Juan Carlos López, durante el interrogatorio de la fiscal Kathryn Fifield, en el noveno día del juicio por corrupción contra la exlegisladora y su esposo, Orlando Montes Rivera, en el Tribunal federal, en Hato Rey.

López -quien es el testigo número 13 que presenta la Fiscalía federal y que sería el último en declarar de parte del Ministerio Público- precisó que, durante la investigación contra los coacusados, escuchó llamadas intervenidas y hasta entrevistó a la exlegisladora en tres ocasiones.

En un demoledor testimonio, el agente indicó que, el día del allanamiento en el hogar de Charbonier Laureano, el 15 de julio de 2020, la exlegisladora se fue sin que finalizara el proceso y la llamaron porque les faltaba un celular, que era el que habían monitoreado.

PUBLICIDAD

“Notamos que no se había ocupado ese celular y contactamos a María Charbonier para notificarle que lo necesitábamos”, mencionó.

Añadió que, más tarde ese día, se encontraron con la exrepresentante para que entregara el celular que faltaba y también la entrevistaron.

“Le dije que queríamos darle una segunda oportunidad y ver si tenía una segunda opinión diferente a lo que había dicho en la mañana, pero se rió y dijo que era la octava vez que le preguntaban y que no había recibido dinero de Acevedo o de nadie. Le advertí que era delito mentirle a un agente federal”, comentó López.

Según el agente, la exrepresentante admitió haber borrado el contenido de su celular antes de entregarlo a las autoridades, pues les explicó que ese era su modo de operar y que siempre borraba el contenido de sus teléfonos.

“El teléfono estaba prácticamente vacío, los mensajes los habían borrado, incluyendo a los que envió el FBI. Después, tuvimos otra entrevista con Charbonier y le preguntamos por qué borró los mensajes y dijo que era su modus operandi, que borraba los mensajes después de leerlos. Y cogió el teléfono e hizo una demostración”, explicó.

López testificó que el FBI entrevistó, en verano de 2020, a la entonces recepcionista de la exrepresentante, Frances Acevedo Ceballos, en su residencia. Luego, se obtuvieron órdenes de allanamientos para la casa de la exrepresentante y Acevedo Ceballos.

/

Como parte de los operativos, un equipo especial acudió al hogar de Acevedo Ceballos y otro al de Charbonier Laureano, en Río Grande. Precisó que se trataba de una investigación de “alto perfil” y que, al tratarse de una legisladora, el FBI utiliza un equipo de agentes especiales.

PUBLICIDAD

Asimismo, detalló que, durante el allanamiento a Charbonier Laureano, el 15 de julio de 2020, el FBI buscaba equipos electrónicos, récords bancarios y dinero marcado, pero no encontraron dichos billetes, algo que no le sorprendió porque la exrepresentante sabía que era investigada.

“No fue sorpresivo porque la acusada sabía de la investigación desde el 11 de julio de 2020 por voz de Frances Acevedo”, comentó López, en referencia al día en que las autoridades federales entrevistaron a la entonces empleada de Charbonier Laureano.

Cabe destacar que, Acevedo Ceballos fungió como recepcionista de Charbonier Laureano y fue la empleada a la que, presuntamente, la exlegisladora le infló el salario para que le pagara unas comisiones de forma periódica como parte del alegado esquema de corrupción.

López testificó que, durante el allanamiento, se le preguntó a Charbonier Laureano si accedía a que la entrevistaran, a lo que la exrepresentante accedió, pero pidió que estuviera presente su esposo. En la entrevista, esta negó haber recibido comisiones ilegales varias veces.

“Me dijo, y usó los dedos para contar: “Te lo voy a decir una, dos tres, cinco veces: Yo no recibo dinero de mis empleados ni de Frances Acevedo””, aseguró el agente sobre lo que le dijo Charbonier Laureano en medio de la entrevista que le realizaron.

Durante esa entrevista, agregó la exlegisladora negó haber recibido, el 11 de julio de 2020, una llamada de Acevedo Ceballos, pero Montes Rivera intervino y dijo que fue él quien la recibió. “Orlando Montes intervino y dijo que él recibió una llamada de Maritza (Torrealba)”, dijo.

PUBLICIDAD

En el juicio ya había trascendió que Acevedo Ceballos usó, presuntamente, el celular de Torrealba para hablar con Charbonier Laureano el día que fue entrevistada por el FBI.

López dijo que, en esa llamada, según informó Acevedo Ceballos, Charbonier Laureano le dijo a su empleada cómo responder a las preguntas. “Charbonier le dijo que les respondiera que era su salario, que ella podía hacer con su salario lo que ella quisiera”, abundó.

El agente precisó que esa explicación surgió durante la llamada, de más de una hora, que tuvieron Acevedo Ceballos y Jonathan Alemán, exdirector de la oficina legislativa de Charbonier Laureano y quien refirió a la exrepresentante a las autoridades federales.

Agregó que, en esa llamada, Acevedo Ceballos relató que tomó el celular de su “roommate” y llamó a Montes Rivera, quien le pasó el teléfono a la exlegisladora. Sin embargo, Charbonier Laureano, según el agente, habría mentido sobre este suceso al FBI.

“Teníamos evidencia, llamadas interceptadas, todo eso nos llevó a concluir que mentían”, mencionó López, durante su testimonio en la sala 7 del tribunal.

Otro dato que reveló el agente como parte de su testimonio fue que, en un momento dado, luego de la entrevista con el FBI, Acevedo Ceballos intentó contactar a Alemán, quien lo contó al FBI y entonces la agencia le instruyó que respondiera y que grabara la llamada.

El proceso judicial continúa mañana, a las 10:00 a.m., ante la jueza federal Silvia Carreño Coll, con el contrainterrogatorio de la defensa al agente federal. Además, se espera que mañana finalmente se desarrolle un “charge conference” entre las partes, con las instrucciones que se le darán a los 12 miembros del jurado para la deliberación.

PUBLICIDAD

Tanto Charbonier Laureano como su esposo enfrentan cargos de conspiración, robo de fondos federales, soborno y comisiones ilegales con fondos federales, fraude de servicios honestos y lavado de dinero. Además, Charbonier Laureano enfrenta un cargo de obstrucción a la justicia.

Asoma controversia con citación de testigo

Por su parte, la defensa busca sentar a declarar a la agente especial del FBI, Lauren Colón y solicita cualquier documento asociado con las entrevistas a testigos realizadas el 5 de enero.

En una moción presentada por la Fiscalía federal, donde se expresan en contra de la petición de la defensa, se detalla que Colón, junto a la oficial del Task Force, Annette Cuebas López, entrevistaron a dos testigos: Carmen Calderón y Miguel Ortiz Laureano.

Según la fiscalía, los informes sobre dicha entrevista fueron proporcionadas a los acusados el pasado domingo. Además, alega que la agente no está disponible, ya que no se encuentra actualmente en Puerto Rico y no se espera que regrese antes de que finalice el juicio.

“La demandada María Milagros Charbonier Laureano aparentemente busca llamar a SA Colón a declarar... Cualquier testimonio de SA Colón sobre las entrevistas sería inadmisible, la citación debería ser anulada”, destacó la Fiscalía en la moción.