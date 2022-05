Jonathan Santiago Cortés, el padre del niño de 8 años Jeiden Elier Santiago Figueroa que falleció el 9 de agosto de 2021 tras recibir heridas de gravedad durante un incidente de maltrato, se declaró culpable hoy, jueves, de asesinato en segundo grado y maltrato de un menor, confirmó la Fiscal de Distrito de Caguas, la licenciada Aracelis Pérez Correa.

La letrada indicó, vía telefónica, que las partes presentaron hoy, jueves, un preacuerdo ante la jueza Sylkia Carballo Nogueras, que se negoció con los abogados de defensa, en el que Santiago Cortés se declaró culpable de asesinato en segundo grado y maltrato de un menor por la muerte del menor. El juicio contra el padre de Jeiden estaba pautado para comenzar hoy.

En principio, los fiscales Dailu Rivera y Jaime Perea radicaron, el 10 de agosto de 2021, cargos de asesinato en primer grado y maltrato de un menor contra Santiago Cortés, pero el Ministerio Público aceptó el preacuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado y maltrato luego de consultarlo con la madre de Jeiden, Saraí Figueroa Centeno, quien estuvo de acuerdo. Santiago Cortés pasará 50 años en la cárcel sin posibilidad de probatoria, añadió la fiscal Pérez Correa.

“Hace unas semanas atrás, los abogados de Santiago Cortés hicieron un acercamiento para someter una alegación de culpa por asesinato en segundo grado, con una pena de 50 años de cárcel, además del cargo por maltrato de un menor, y sin que Santiago Cortés alegara algún tipo de atenuante. Los fiscales estaban preparados para comenzar el juicio, pero se discutió la propuesta con todas las partes, incluyendo con la Oficina de la Jefa de Fiscales y con la madre”, explicó Pérez.

“La madre del niño estuvo de acuerdo. Esta señora ha pasado por situaciones muy fuertes y acogió, y recomendó, que llegáramos a esta alegación preacordada. En el acuerdo, Santiago Cortés admitió todos los hechos, el asesinato y maltrato de Jeiden. La madre de Jeiden compareció mediante Zoom (vídeollamada) y le expresó al tribunal que le daba su anuencia al preacuerdo, así que hoy mismo se tomó la alegación de culpabilidad de Santiago Cortés”, añadió Pérez Correa.

Ficha de Jonathan Santiago Cortés suministrada por el Negociado de la Policía. (Suministrada)

Jeiden Elier Santiago Figueroa fue llevado por Santiago Cortés, el 9 de agosto de 2021, al Hospital Menonita de Caguas porque, según explicó el ahora convicto al médico de turno, el niño sufrió una caída en su residencia en la urbanización Vistas de Jagueyes en Aguas Buenas. El niño llegó a la institución hospitalaria sin signos vitales y el personal médico certificó su muerte.

En ese momento, según indicaría la Policía más tarde, el personal médico notó que las heridas que presentaba el menor no eran compatibles con la versión de Santiago Cortés de que sufrió una caída.

Tres días después (10 de agosto de 2021), la Fiscalía de Caguas confirmó que radicarían cargos de asesinato en primer grado y maltrato de un menor contra Santiago Cortés. No obstante, el caso tomó múltiples giros con el pasar del tiempo.

Ese mismo día, el Departamento de la Familia indicó que Santiago Cortés llevó a su hijo, el 7 de junio de 2019, al Hospital Menonita luego de que el menor le indicó que un tío de parte de su madre había cometido actos lascivos contra él en la residencia de una abuela en Cidra. Santiago Cortés solicitó y recibió una orden de protección que no permitía que nadie de la familia materna se le acercara y, además, se le otorgó la custodia temporera de Jeiden.

La orden de protección, emitida por la jueza Yaritza Santiago San Antonio el 10 de junio, incluyó a Figueroa Centeno pese a no estar involucrada en el supuesto incidente de abuso sexual. Luego, la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, quien también atendió el proceso de solicitud de orden de protección de Andrea Ruiz Costas, extendió la vigencia de la orden en otra vista celebrada el 22 de junio.

Para el 2 de julio, un trabajador social de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) dijo en sala que recomendaba que el menor volviera con la madre. No obstante, la jueza Alvarado Rodríguez ordenó al trabajador social a poner su recomendación por escrito y citó a las partes para otra vista el 30 de julio. Durante dicha vista, que fue presidida por la jueza Ingrid Caro Kobb, el informe escrito no fue presentado al no estar listo, por lo que pautó una nueva vista para el 9 de agosto.

Fue ese día, mientras Figueroa Centeno y sus familiares aguardaban en el Tribunal de Caguas para ver a Jeiden, que recibieron la noticia de que había muerto.

“Estamos satisfechos con el trabajo del Ministerio Público, satisfechos con el trabajo del Negociado de la Policía, que fue un trabajo bien hecho, y llegamos a una alegación preacordada por cargos que no son pequeños. Admitió un asesinato en segundo grado y la sentencia es de 50 años de cárcel, que es significativo”, subrayó Pérez Correa.