Carolina - El Departamento de Justicia solicitará un segundo juicio contra José Carlos Aponte Ramos, acusado de matar a cuatro miembros de una familia en Año Nuevo del 2020 en Trujillo Alto, luego que el jurado no alcanzara un veredicto de culpabilidad unánime, confirmó a este medio Jessika Correa González, jefa de fiscales.

El fiscal Mario Rivera Geigel, quien llevó el caso por el Departamento de Justicia junto con el letrado Juan Domínguez Villegas, confirmó a El Nuevo Día que el jurado entregó su veredicto tarde en la noche del miércoles y 11 de los 12 jurados lo encontró culpable por los asesinatos de la familia compuesta por el matrimonio de Dorothy Wickline y Edwin Ramos, y el de sus hijos gemelos, Erick y Jorge, por lo que al no haber unanimidad, como es requisito tras una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el juicio es declarado nulo.

Rivera Geigel indicó que la jueza Berthaida Seijo Ortiz concedió un pedido para que Aponte Ramos se mantenga bajo las mismas condiciones en las que se encontraba durante el juicio: en lockdown residencial las 24 horas del día y bajo supervisión electrónica mediante los recursos del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).

“El juicio comenzó en el 2021 y terminó ayer, miércoles. Luego que el jurado realizó sus deliberaciones tras analizar la prueba presentada, encontraron culpable a José Carlos Aponte Ramos por el asesinato de la familia Ramos Wickline, pero con votación de 11-1. También votaron culpable 10-2 en uno de los asesinatos. Mientras, votaron 11-1 culpable en cinco de los seis cargos por violaciones a la Ley de Armas, y 10-2 culpable en el otro cargo”, explicó Rivera Geigel, mientras aguardaba por el inicio del proceso de selección del jurado para el juicio contra Jacklyn Lugo Colón y Juan Castillo Martínez, acusados de asesinar a Edmil de León en el motel Yess en Trujillo Alto.

“Claro está, eso (las votaciones de 11-1 y 10-2) no son suficientes con el cambio en derecho de que las convicciones ahora tienen que ser unánimes. La prueba fue contundente, el jurado la evaluó y emitió una decisión clara, pero no suficiente en el estado de derecho actual. Por consiguiente, la posición de este fiscal es recomendar un segundo juicio, según lo permite la ley, porque no hay un veredicto válido, sino un hung jury”, enfatizó Rivera Geigel.

El experimentado fiscal, quien labora en el distrito de Carolina, se refirió a la decisión (con votación de 6-3) del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de abril de 2020 de que los veredictos por jurado en casos de crímenes violentos y/o serios deben ser por unanimidad, reforzando así la Sexta Enmienda de la Constitución que otorga el derecho a ser juzgado por un jurado. Este requisito ya existía a nivel federal y en todos los estados menos en Oregon y Louisiana, al igual que en Puerto Rico, cuyas leyes estatales permitían veredictos no unánimes.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tras la decisión del Supremo federal, determinó que los veredictos de no culpabilidad también deben ser unánimes.

“El jurado no pudo tener la unanimidad, según se requiere en este momento. Y la regla de doble exposición (double jeopardy, en inglés, que prohíbe que un acusado sea juzgado dos veces por el mismo delito y por el mismo gobierno) lo permite expresamente cuando no se consiguen los votos necesarios. Podemos procesarlo nuevamente porque no fue una decisión válida en derecho. Debido a los cambios en la jurisprudencia de Estados Unidos, y de Puerto Rico, pese a que la votación fue 11-1 culpable por los asesinatos, no fue suficiente. Esa votación, antes de abril de 2020, eso hubiese sido un veredicto por mayoría abrumadora. Pero no deja de ser cierto que la prueba presentada fue contundente y clara que el acusado, José Carlos Aponte Ramos, fue la persona que cometió estos hechos. Así lo determinó el jurado, pero no fue 12-0 culpable”, enfatizó Rivera Geigel.

El letrado indicó que la jueza, quien presidió todo el proceso judicial en el Tribunal de Carolina, leyó el veredicto, pero no entró en los pormenores de las razones por las que el jurado no llegó a un veredicto unánime.

“Eso no le compete a la jueza y no puede entrar en el examen interno de lo que fue la deliberación del jurado. Eso es algo secreto y se protege. Solo leyó el veredicto”, explicó Rivera Geigel.

“Pero no es un veredicto que, realmente, determine el fin del caso. Para los fiscales que vimos el caso y para el Departamento de Justicia, esta caso no ha terminado. Claro, la decisión (en cuanto a solicitar un segundo juicio) se tomará de acuerdo a la disponibilidad de la prueba y que podamos llevar a cabo un segundo proceso”, añadió el fiscal.

Rivera Geigel añadió que también hay que tomar en consideración la disponibilidad del testigo principal, Alex Ramos Wickline, el único sobreviviente del violento crimen.

“No podemos olvidar que el testigo principal, que tenía 15 años al momento de los hechos y que ahora tiene 18, ya declaró en distintas etapas y tocaría examinar si estaría disponible para declarar nuevamente en un nuevo juicio. Si se toma la decisión de proceder, se pasa directamente a la etapa de juicio. La fiscalía lo solicita y el tribunal lo concede porque es el derecho, a la celebración de un segundo juicio, y sin ningún impedimento por doble exposición ni otros impedimentos que, de alguna forman, prohíban la celebración de un segundo juicio”, subrayó Rivera Geigel.

Aponte Ramos fue juzgado y encontrado culpable, aunque no de manera unánime, por cuatro cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Edwin Ramos y Dorothy Wickline, y la de sus hijos gemelos de nueve años Erick y Jorge. El acusado también fue encontrado culpable, pero no unánime, por tentativa de asesinato contra Alex Ramos Wickline. Por último, Aponte Ramos fue encontrado culpable, pero no unánimemente, en los seis cargos por infracciones a la Ley de Armas.