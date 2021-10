Con el contrainterrogatorio al investigador primario del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Jonathan Santiago Berríos, quien estuvo a cargo de procesar la escena del cuádruple asesinato del matrimonio de Edwin Ramos y Dorothy Wickline, y sus hijos gemelos el 1 de enero de 2020 en Trujillo Alto, continuó este jueves el sexto día del juicio contra José Carlos Aponte Ramos.

La abogada de Aponte Ramos, Mayra López Mulero, mostró al jurado varias de las 546 fotos tomadas el 1 de enero de 2021 por un investigador secundario del ICF, al que se identificó en sala como Dylan, y estableció que ninguna de las fotografías documenta la hora en que fueron tomadas ni el tiempo que transcurrió entre cada foto.

Acto seguido, la letrada logró que Santiago Berríos admitiera que tomó una sola muestra de sangre, de una pared, pese a que en las fotos se aprecian múltiples charcos. López Mulero mostró, además, que una de las fotos del exterior, que muestran varias piezas de evidencia que no fueron marcadas ni analizadas, enseña lo que describió como un “careta”, pero Santiago Berríos dijo que no podía distinguir el objeto en la fotografía y que no recordaba en qué consistía el objeto.

La abogada de defensa resaltó, además, que cerca de otro vehículo estacionado en la residencia, se ocuparon dos piezas de evidencia; un casquillo de bala de nueve milímetros y el blindaje (jacket) de un proyectil, pero Santiago Berríos resaltó, nuevamente, que no se midió la distancia entre la evidencia y los vehículos, aspecto en el que López Mulero enfatizó durante la primera parte de su contrainterrogatorio del pasado martes.

En otra de las fotos, Santiago Berríos indicó que, aparte de una bombilla, el resto de las bombillas en el exterior de la residencia estaban apagadas. López Mulero luego preguntó por unas residencias cercanas a la casa de los hechos y si en una de las fotos podía apreciar cámaras de seguridad, a lo que Santiago Berríos contestó, en principio, que no las podía distinguir. No obstante, el testigo luego dijo, a preguntas de la abogada de defensa, que le tomaron fotos a las cámaras, pero que no ocuparon el pietaje.

En otra de las fotos, tomada en la cocina donde encontraron los cuerpos de Dorothy Wickline y el de uno de los gemelos, López Mulero señaló tres objetos y preguntó si fueron ocupados o si fueron procesados para huellas dactilares o para muestras, a lo que el testigo contestó que no. También le preguntó si apreciaba pisadas cerca de un aparente charco de sangre, pero el testigo contestó, primero, que no podía apreciar pisadas, y luego, que sí se apreciaba “un desplazamiento de líquido”, como lo describió López Mulero.

Por último, Santiago Berríos indicó que sí habían pisadas en otra foto mostrada por López Mulero y admitió que no se llevó a cabo un proceso de comparación de dichas pisadas.

Tal y como estableció el martes, López Mulero enfatizó sobre la falta de información en cuanto a medidas de distancia entre piezas de evidencia y la falta de una evaluación del nivel e intensidad de luz en el exterior de la residencia mediante postes de alumbrado eléctrico. Al preguntarle a Santiago Berríos si esos datos no eran relevantes para realizar su trabajo, el testigo contestó que no.

En cuanto al análisis de la única muestra de sangre levantada de la escena, López Mulero pregunto si el testigo hizo una solicitud para que la muestra fuera analizada, a lo que contestó que sí. Sin embargo, la abogada le mostró un documento en el que solo aparecen análisis de balística y no de la muestra de sangre. Al abordar al testigo sobre si le tomaron una muestra de ADN a Aponte Ramos para realizar la comparación, Santiago Berríos dijo desconocer si le tomaron una muestra al acusado.

El testigo también indicó en corte que no interactuó con la agente Mayra Figueroa, quien estaba a cargo de la escena por parte de la Uniformada, y sostuvo que habló con civiles en la escena, pero no lo mencionó en su informe ni tampoco lo que dijeron los civiles.

El testimonio de María Elene Monge, madre de Edwin Ramos, una de las cuatro víctimas fatales, fue pospuesto para el 26 de octubre luego que surgió una controversia en derecho que la jueza Berthaida Seijo Ortiz, del Tribunal de Carolina, resolverá próximamente.

El fiscal Mario Rivera Geigel dijo que están citados para mañana, viernes, el sargento del Negociado de la Policía, Orlando Torres, y un funcionario del Departamento de la Familia, Alvin Torres Ramos.

Aponte Ramos enfrenta cuatro cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Edwin Ramos y Dorothy Wickline, y la de sus hijos gemelos de nueve años Erick y Jorge. El acusado también enfrenta un cargo de tentativa de asesinato, pues en el ataque otro de los hijos del matrimonio, Alex Ramos Wickline, resuló gravemente herido. Por último, Aponte Ramos también enfrenta seis cargos por infracciones a la Ley de Armas.