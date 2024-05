Sentencian a 62 años de cárcel a Jenniel Rodríguez, convicto por asesinar a un matrimonio en Naguabo

Esto se debe a que las sentencias concurrentes los convictos las extinguen al mismo tiempo, por lo que siempre prevalece la pena mayor que, en este caso, es la de 50 años. Mientras que, las condenas consecutivas no se empiezan a cumplir hasta que termine la recurrente que, en este caso, es de 12 años, lo que suma los 62 años.

Según el acuerdo que alcanzó la defensa y el Ministerio Público, que llevó al convicto a declararse culpable por los hechos, Rodríguez García no tiene derecho a probatoria, por lo que tendrá que cumplir los 62 años en la cárcel. Se estima que saldría a la libre comunidad a los 80 años.

“Que se haga justicia. Dios nos va a dar eso porque yo lo sé. Dios no me va a fallar. Mi padre no se merecía eso y Dios nos va a dar esa tranquilidad para poder sostener lo que está pasando”, exclamó a la prensa Tanya Irizarry, hija de Henry, el 5 de diciembre de 2023.