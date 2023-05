HUMACAO.- El exagente del Negociado de la Policía Francisco Peña Velázquez fue sentenciado hoy, miércoles, a cinco años de restricción domiciliaria tras declararse culpable de arrollar a la legisladora municipal de Humacao Norma Casanova Delgado.

Así lo determinó el juez Martín I. Ramos Junquera, desde la sala 203 del Centro Judicial de Humacao, donde dictó la sentencia por cargos en violación a la Ley de Tránsito y al Código Penal de Puerto Rico, que incluyen no detenerse en el lugar del accidente, imprudencia o negligencia temeraria y destrucción de pruebas.

Previo a escuchar la pena que cumplirá con supervisión electrónica, tanto Peña Velázquez como Casanova Delgado hicieron expresiones en sala.

La sobreviviente al hit and run indicó que el accidente le “cambió la vida por completo. Estuve siete meses sin poder ejercer mi trabajo, la vida de mi familia cambió completamente y tengo secuelas que sigo atendiendo”. No obstante, afirmó que en su “corazón no hay amargura”.

Mientras, el exoficial, quien se mantuvo cabizbajo durante toda la audiencia, suplicó por el perdón de la legisladora. “No fue mi intención hacerle daño. [...] Perdóneme, estoy súper arrepentido con lo sucedido”.

El juez Ramos Junquera aseguró que tomó la determinación que entendía más justa de acuerdo a los cargos por lo que Peña Velázquez admitió culpa, que no conllevan cárcel. “Tengo en frente a lo que fue un oficial del orden público, que debe proteger vida y propiedades”, dijo previo a dictar sentencia.

Además del arresto domiciliario, el convicto deberá pagar una pena especial de $300 por casa delito, tiene que cumplir un programa de alcoholismo, tendrá prohibido el consumo de bebidas alcohólicas mientras dure la sentencia y se le revocará la licencia de conducir también por cinco años. De igual forma, solo podrá salir de su hogar para gestiones laborales, educativas, de salud y religiosas.

Al salir de la sala, la fiscal Melissa Díaz Meléndez sostuvo: “Estamos satisfechos. El juez adjudicó conforme a derecho, dentro de las limitaciones que teníamos, ya los habíamos discutido con Norma. [...] El hit and run es una conducta súper ofensiva para nuestro país, es una conducta que nos gustaría que tuviera consecuencia de cárcel”.

Con estas expresiones coincidió Casanova Delgado, quien aseguró que buscará enmendar conversar con legisladoras estatales para enmendar la Ley de Tránsito. “Me comprometo a trabajar como legisladora municipal, ha acercarme al Senado de Puerto Rico y presenta algo escrito, que me ayude la senadora Wandy Soto y la senadora Rosamar Trujillo, para que cambie la ley”.

Peña Velázquez estuvo suspendido de empleo y sueldo desde que se encontró causa para arresto por los hechos imputados. Sin embargo, cuando renunció al derecho a juicio y se declaró culpable, el 16 de marzo de 2023, fue expulsado de la Uniformada.

Ficha de Francisco Peña Velázquez suministrada por el Negociado de la Policía. (Suministrada)

El Departamento de Justicia afirmó previamente que ninguno de los cargos fueron reclasificados, pues la alegación de culpabilidad de Peña Velázquez no se hizo tras un acuerdo con la fiscalía, que, afirma, estaba lista para someter el caso en las etapas de vista preliminar y juicio.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:00 p.m. del martes, 11 de octubre de 2022, cuando Casanova Delgado cruzaba la carretera PR-917, ramal 9917, en Las Piedras, y una guagua pick-up la impactó y su conductor continuó la marcha.

El vehículo fue grabado por cámaras aledañas al lugar del incidente, lo que ayudó en que se identificara una Ford F-150, color blanca, del 2013, que pertenecía a Peña Velázquez. A una semana de que la mujer fuese arrollada, la guagua fue hallada tras ser escondida en una residencia del barrio Pasto Viejo, en Humacao, donde supuestamente un “mecánico” le haría arreglos.

Como resultado del impacto, Casanova Delgado sufrió múltiples contusiones y varias fracturas, por las que estuvo hospitalizada en el Centro Médico de Río Piedras.

Previo a la vista de sentencia, la legisladora municipal afirmó, en entrevista con El Nuevo Día, que su proceso de recuperación iba bien encaminado, por lo que, dentro de todo, estaba agradecida.

“Estoy bien. En vía franca de recuperación. Sigo con mis diferentes metales en la pierna, eso es lo que me ha atrasado el caminar en algunas posiciones. Sigo con un filtro en la vena cava que ya tengo que quitármelo porque ya hizo su trabajo. Y la parte del golpe en la cabeza, del sangrado craneal, que sigo en mejoría, y gracias a Dios no ha atentado contra ninguna de mis facultades cognitivas, mentales o de memoria”, indicó Casanova Delgado.