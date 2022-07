Pese a la urgencia expresada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el juicio contra las 12 personas que ocupan ilegalmente los terrenos en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, en Salinas, continúa postergándose tras una vista realizada hoy, miércoles, ante el juez Josean Rivera Torres, del Tribunal de Guayama.

El recurso legal, que fue presentado el pasado 28 de abril, solicitaba que el tribunal tramitara con urgencia una orden que estipulara un proceso de remoción y demolición de toda estructura no autorizada en los terrenos de la reserva. Sin embargo, pasarán otros meses adicionales hasta que el togado dé a conocer su resolución a la controversia, puesto que no será hasta el próximo miércoles, 5 de octubre, cuando las partes vuelvan a presentarse ante el tribunal.

La vista -realizada esta mañana por videoconferencia- consistió en un trámite procesal en el que se esbozaron las recientes gestiones realizadas por la parte demandante y los codemandados, al tiempo en que trascendió que las partes pretenden contratar sus propios peritos en agrimensura para que realicen trabajos de campo en la reserva y rindan un informe con el que puedan contrastar la prueba que presentará el DRNA.

Un perito es una persona con título que lo cualifica como experto en una materia y cuyo expertise puede utilizarse para contrarrestar o sumar a una prueba durante un juicio, según el Poder Judicial de Puerto Rico.

En entrevista con El Nuevo Día, la abogada Maritere De Jesús Aponte, representante legal del DRNA en este caso, reconoció que el trámite del caso ha tomado meses, pese a la petición de urgencia, pero afirmó, no obstante, que el pleito muestra un rumbo más rápido que otros casos judiciales, cuando se compara su complejidad y la cantidad de personas demandadas.

El compromiso programado para el 5 de octubre, también será una vista de estado de los procedimientos, aunque el juez mencionó hoy que podría comenzar a considerarse una fecha para el juicio, en ese momento.

“Ya el DRNA anunció su prueba pericial, que es quien va a determinar el área que se pretende reivindicar y que los terrenos que ocupan los codemandados pertenecen al DRNA”, dijo De Jesús Aponte, en referencia a las gestiones de la agencia para presentar la prueba que ratifique su titularidad sobre los terrenos en la reserva.

El perito que utilizó el DRNA para rendir un informe en materia de agrimensura es Carlos Vega Santos, quien tuvo seis contratos previos con la agencia, según el registro de la Oficina del Contralor.

Los abogados de los diferentes codemandados, por su parte, alegaron ante el juez que se les ha hecho difícil contratar sus peritos, por lo que tendrán hasta el próximo 31 de agosto para notificarle al tribunal quién les rendirá el informe pericial.

No obstante, el grupo de demandados dejó entrever en la vista, por vía de su representación legal, que podrían utilizar solo dos peritos que rindan un informe pericial para las 12 personas demandadas en este pleito.

El tribunal dispuso cinco días para que las partes coordinen y escojan una fecha entre el 20, 21 o 22 de septiembre para que los peritos se reúnan entre sí y discutan los resultados de las pruebas de campo.

Además, el juez Rivera Torres dio otros cinco días para que las partes notifiquen si tienen intenciones de deponer a otros testigos, que no sean periciales. Las fechas para las deposiciones de testigos no periciales no fueron estipuladas.

Un proceso de deposición es el ejercicio mediante el cual una persona ofrece un testimonio mediante un “examen oral o de interrogatorio por escrito que se toma fuera de juicio”, define el Poder Judicial de Puerto Rico.

“Tenemos deposiciones, que es parte de lo que en el proceso las partes tienen derecho a hacer. Las deposiciones están calendarizadas, primeros las del DRNA y posterior a ello, el DRNA se reservó el derecho a deponer al perito que ellos anuncien en su día”, indicó De Jesús Aponte.

La deposición de Vega Santos será el 18 y 19 de octubre, señaló el juez durante la vista.

La secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez, aseguró anteriormente que los costos por las labores de remoción, demolición y mitigación en las áreas impactadas en la reserva con la construcción de estructuras, serán responsabiliad de los ocupantes ilegales.

Las 12 personas que el DRNA quiere desahuciar fueron identificadas como Jorge Oppenheimer Méndez, Miguel A. Flores Torres, Pablo Vergara Ramos, Brendaliz Cotto León, Edgar Cruz Falcón, Ángel Benítez Rodríguez, Víctor Feliciano Bonilla, Carmen Santiago Bermúdez, Myrna Mercado Collazo, Ramon López Vélez, Grecy Marie Correa Carrasquillo y Rafael Caraballo Díaz.