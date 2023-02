El jurado en el caso contra el productor Sixto Jorge “George” Díaz Colón emitió un veredicto de culpabilidad, este viernes, en el Tribunal federal por los delitos de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia que se le imputaban.

Díaz Colón reaccionó inmóvil y serio, al escuchar las palabras “culpable” tres veces, en la sala del tribunal José V. Toledo, en el Viejo San Juan, donde estuvo acompañado de familiares. Mientras los alguaciles le esposaban las muñecas a su espalda, el hombre le mencionó a uno de sus defensores: “Este es un caso fabricado”, una actitud que mantuvo durante todo el proceso en su contra.

El exproductor de Nación Z enfrentaba estos cargos criminales en relación al chat de Telegram que llevó a su final a la administración de Ricardo Rosselló como gobernador en el verano de 2019. La alegación de la fiscalía federal, que el jurado favoreció, consistía en que “Sixto Jorge Díaz Colón se aprovechó del enojo de alguien para recibir dinero”; “el acusado se estaba aprovechando de una situación política precaria de la administración, en 2019, y tratando de usarlo para su propio beneficio”.

Aunque la vista de sentencia de Díaz Colón será el 5 de mayo, el ahora convicto será ingresado en prisión este mismo viernes por orden del juez Francisco Besosa del Tribunal federal. La orden corresponde a la creencia de que el individuo representa un riesgo de fuga. Se expone hasta a 20 años de prisión tras ser encontrado culpable.

Los hijos del acusado comenzaron inmediatamente a llorar al escuchar el destino que depararía a su padre. La esposa, de quien no se pudo despedir, empezó a denunciar, en la sala del tribunal, que supuestamente “le violaron los derechos” durante la investigación. A su lado, en el mismo banquillo, estaban sentados el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Joseph González; el agente investigador a cargo del caso, Juan Carlos López; y el subjefe de la fiscalía federal, Héctor Ramírez, quienes permanecieron tranquilos, sin interactuar con los familiares, pese a que uno de ellos les decía “charlatanes”.

Los cargos alegaban que Díaz Colón, cuando trabajaba para Spanish Broadcasting System (SBS), la empresa matriz de Mega TV, solicitó $300,000 y contratos en el gobierno al secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Anthony Maceira, a cambio de evitar que salieran publicados los mensajes del chat de Telegram.

Díaz Colón obtuvo conocimiento de la existencia de contenido dañino a la administración desde principios de 2019. En un mensaje secreto, expresó -el 20 de junio de ese año- a Maceira Zayas que “si fortaleza no para de joder con Raul (sic) Maldonado, el hijo de Raul (sic) Maldonado tiene pruebas contundentes para joder a esta administración comenzando con Ricardo Rosselló”.

El jurado validó, con su veredicto, que ese mensaje constituyó una amenaza.

“EL HIJO DE RAÚL LOS VA A DESTRUIR A OTROS NIVELES. No sé que (sic) tú vas a hacer. Pero si no paran LOS POPULARES VAN A ESTAR 30 AÑOS EN EL PODER. PARA ESTO… Tengo un pana que es amigo íntimo del hijo de RM y quieren verme para entregarme pruebas contundentes a mí y otros medios. Esta administración se jodio (sic). Necesito parar esto”, continuaba diciendo el mensaje.

El jurado alcanzó la unanimidad luego de deliberar durante seis horas, entre la tarde del jueves y la mañana de este viernes. A las 12:40 p.m. de este viernes, el jurado pasó una nota sellada al juez, para notificar que habían alcanzado un veredicto.

Probar el delito de extorsión interestatal requería evidencia de que Díaz Colón conscientemente intentó obtener propiedad ajena mediante el consentimiento de la otra persona obtenido a través de miedo o terror.

Aunque la defensa intentó minimizar o poner en duda el miedo que Díaz Colón le pudo haber causado a Maceira, el jurado escuchó testimonio del propio exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza de cómo incurrió en gastos personales para viajar hasta Florida para orientarse con el exagente del FBI y exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, sobre cómo se podía proteger de la extorsión. También testificó que sus gestiones en la Autoridad de Puertos se vieron afectadas e interrumpidas debido al efecto que tuvo en él la amenaza que recibió.

“El acusado Sixto Jorge Díaz Colón amenazó e intentó extorsionar a funcionarios gubernamentales por $300,000 y la adjudicación de contratos gubernamentales”, había indicado el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, en declaraciones escritas el 27 de enero de 2021, cuando Díaz Colón fue arrestado. “Amenazó con usar su influencia como miembro de los medios y en nombre de dos firmas de relaciones públicas para destruir la reputación de los funcionarios públicos si no cumplían con sus solicitudes”, afirmó.

Durante el juicio, los miembros del jurado también escucharon testimonio de las presidentas de las empresas Collective Impact LLC y Social Consulting LLC, quienes admitieron haber sido reclutadas por Díaz Colón para administrar los contratos que recibirían con el Departamento de Hacienda, pues él no quería ser vinculado como contratista gubernamental. La presidenta de Collective Impact, Lydmari Torres, leyó los mensajes de WhatsApp que evidenciaban que a Díaz Colón le interesaba renovar los contratos, cerca de la fecha en que le hacía los acercamientos a Maceira.

“Estoy bien decepcionado”, dijo el abogado de Sixto George, Rafael Castro Lang, tras conocerse el veredicto. “Yo pensaba que él iba a salir no culpable en todos los cargos. Ahí no probaron los elementos del delito. Obviamente, esta decisión se va a apelar. Yo veo muchos errores que ocurrieron en el caso. Instrucciones que no se dieron y pruebas que no dejaron pasar”.

Poco después, fue más contundente en su apreciación sobre lo que acababa de ocurrir con su cliente. “Esto es un desquite”, dijo Castro Lang. “Uno nunca sabe qué factores pueden jugar... política, alguien con influencias...”.

El jueves, día en que el jurado se retiró a deliberar, Díaz Colón hizo unas fuertes expresiones al salir del tribunal, tras decretarse un receso hasta hoy, viernes. Ante las cámaras y periodistas, Sixto George la emprendió contra las autoridades federales que lo entrevistaron en su residencia en la tarde del 26 de julio de 2019, a quienes llamó “charlatanes”, “abusadores” e insistió en la denuncia de que, supuestamente, lo entramparon. Alegó, también, que el tribunal federal había violado su derecho a un juicio justo.

Por su parte, el subjefe de la fiscalía federal, Héctor Ramírez, manifestó que se sienten “satisfechos” con el resultado del juicio.

“Estamos satisfechos con la labor del jurado, quienes pudieron aquilatar la prueba con la evidencia desfilada en la corte y no las películas desfiladas fuera de la corte”, expresó el fiscal.

“El jurado hace su determinación a base de la prueba en la corte y no basado en lo que ocurrió afuera”, añadió al rechazar hacer expresiones sobre lo que dijo Sixto ayer, jueves.

“Son desafortunadas, pero no compartimos esas expresiones y las rechazamos. Yo no me puedo sentir aludido, ni mis fiscales, porque hemos hecho el trabajo conforme a las reglas que rigen nuestra profesión. Esa es su opinión (la de Sixto). Seguiremos haciendo el trabajo como siempre lo hacemos”, indicó el fiscal.

Decepcionada la familia del convicto

“Es una injusticia y para eso hay un tribunal apelativo. No voy a decir más nada porque la verdad que cometieron una injusticia”, dijo al salir del tribunal el padre de Sixto George, Jorge Díaz Rivera.

Mientras, uno de los hermanos del convicto, Jorge Díaz Colón, indicó que “Es un momento bien difícil”.

“Si le digo mi sentimiento como puertorriqueño...el deseo que tengo en estos momentos es de vender mi casa e irme de mi país. Estamos en Puerto Rico. La corte federal quien la controla son puertorriqueños. Aquí no hay otra cosa. Es que lamentablemente en este país... o sea, ustedes estuvieron presentes. Vieron desfilar la prueba. Saben lo difícil para nosotros como familia perder la fe. Si Sixto está pasando por eso, ¿mañana quién será el próximo puertorriqueño?”, dijo Jorge, quien acompañó a su hermano en distintas instancias del proceso judicial.