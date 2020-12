El Tribunal Supremo determinó esta noche que el Departamento de Corrección y Rehabilitación “no tiene impedimento legal para proceder de inmediato con la contratación” de un proveedor de servicios de salud mental para las instituciones juveniles tras emitir una sentencia en la que se estableció que “la contratación de servicios profesionales no requiere celebración de subasta formal, ni informal”.

La controversia llegó al más alto foro judicial luego de que la agencia acudiera tras una determinación del Tribunal de Apelaciones en la que se desestimó un recurso presentado por Professional Consulting Psychoeducational Services (PCPS) por falta de jurisdicción.

La compañía fue ante el foro apelativo luego de que Corrección le notificara a mediados de septiembre que no se les renovaría el contrato por servicios profesionales. Según la empresa, la notificación que recibieron de la agencia sobre la cancelación del contrato fue inadecuada, pues no contenía los fundamentos que la ley exige.

Aunque el resultado de la sentencia del Apelativo fue la desestimación del recurso de PCPS, ese foro fundamentó su determinación, según relata el Supremo, bajo el argumento de que la agencia llevó a cabo el proceso matizado por “características de un requerimiento de propuesta” o RFP. Se añadió en ese momento que la notificación de la agencia fue insuficiente, por lo que no tenía jurisdicción para revisar la determinación de Corrección “hasta contar con una notificación adecuada y conforme a la ley. Por consiguiente, desestimó el recurso de revisión judicial que PCPS presentó”.

Sin embargo, para el Supremo “el razonamiento del foro recurrido es contrario a derecho”.

“Resolvemos que la contratación de servicios profesionales no requiere celebración de subasta formal, ni informal. Por tanto, el Departamento no estaba obligado a emitir notificación fundamentada respecto a la adjudicación del contrato de servicios profesionales de salud mental. En consecuencia, el recurso de revisión judicial era improcedente en derecho y procedía su desestimación. Resolver lo contrario, no solamente está en contravención con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, sino que además atrasaría el cumplimiento del Departamento con lo estipulado en United States y. Puerto Rico, Civ. No. 94-2080, y, peor aún, sería en detrimento del deber de preservar adecuadamente la vida de los jóvenes confinados, vidas que, de perderse por una interpretación errada, sería una tragedia irreversible”, lee la sentencia del más alto foro judicial.

La jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez no intervino en la controversia.

Mientras la controversia estaba en tribunales, el proceso para contratar a un nuevo suplidor de servicios de salud mental para las instituciones juveniles fue paralizado.