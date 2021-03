Un funcionario del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) declaró hoy en el tribunal que el 8 de diciembre vio “errores matemáticos” en las actas de adjudicación manual del voto adelantado y ausente a favor de la candidatura de Miguel Romero para la alcaldía de San Juan.

La declaración de Lidy López González surgió como tercer testigo en el juicio de la demanda sometida por el candidato del MVC, Manuel Natal, impugnando la elección de Romero.

López González declaró que observó la situación el día 8 de diciembre. Dijo que al ver el “descuadre” en la mesa de escrutinio, “llamamos a un supervisor del PNP, que identificó el error. Era un error insalvable”.

“El error era en la cantidad de votos por candidatura al candidato del PNP (por la alcaldía de San Juan) y en el renglón de candidato no votado”, sostuvo López González.

“También excedía la posibilidad matemática de la cantidad de papeletas por candidatura en la parte superior derecha de actas adjudicación manual”, agregó.

PUBLICIDAD

Señaló que el descuadre era “por cientos de votos en la cantidad de papeletas” que “fue la razón que provocó un recuento”.

La defensa intentó impugnar la declaración del testigo porque se dirigía a hablar de información contenida en documentos que no eran parte de la evidencia del caso.

El abogado de Romero, Eliezer Aldarondo Ortiz, señaló que la misma representación legal se había afectado a sí misma al no presentar la documentación requerida para probar el caso.

Mientras, el juez Anthony Cuevas permitió que López González continuara declarando, pero condicionando a que no hable del contenido de cifras específicas en documentos que manejó.

Dijo a los abogados que está claro en que el testigo “se percata del error y llama al (supervisor) del PNP. Pero le pregunta del número y ahí entra en el contenido del documento, que no es parte de la prueba del caso... Hablar del número, sin tener la prueba, no se lo voy a permitir, porque no tengo la certeza”.

“Necesito un poco más que los grados de estudio para poder darle un tipo de valor de ese testimonio”, advirtió el juez. “Si va a entrar al número específico del acta, no lo voy a permitir. De lo que él vio, eso sí lo voy a permitir”, resolvió.

Al reanudar su testimonio, López González dijo que se determinó dejar a un lado el maletín del acta “descuadrada” en lo que se determinaba a qué maletín pertenecía.

Señaló que funcionarios de otros partidos que trabajaban con actas de votos de papeletas legislativas tuvieron el mismo problema. Añadió que se percataron que las actas descuadradas en ambos casos tenían la misma firma, por lo que pertenecían al mismo maletín.

PUBLICIDAD

En medio de las objeciones de la defensa, el testigo no pudo indicar cuál fue la “excusa” que dio la persona que identificaron que había firmado esas actas. En cambio, sí llegó a decir que “el maletín no apareció”.

En otro momento el testigo indicó que contando votos emitidos por adelantado observó que había sobres sin identificación. Sin embargo, tuvo problemas en poder aludir a cifras específicas de cuántos votos había en los maletines en los que dijo haber observado problemas con los votos.

“Un maletín fueron sobre 421 votos y en el otro sobre 300”, dijo López González, en relación al proceso de escrutinio.

Luego, indicó que hubo una reunión convocada por la CEE para informar a los funcionarios que no se habían producido los números que faltaban para publicarlos en la página de Internet de la CEE.

“No se habían podido entregar los números consolidados municipales ni legislativos de la unidad 77. El maletín de esa acta en descuadre nunca apareció”, relató López González.

“Se nos trajeron tres maletines distintos, basado en la información que había, basado en el acta de incidencia que corresponde a la sábana descuadrada y ninguna tenía...”, abundaba, al momento que fue interrumpido por una objeción y no completó la línea de pensamiento.

Abundó que, “inclusive, se trajo un maletín que contenía 70 papeletas protestadas, que tenían doblez, que se habían subido a presidencia. Tampoco era ese maletín. Nos trajeron otro y nunca se identificó. Como no se logró identificar el maletín, no se pudo hacer una consolidación”.

PUBLICIDAD

En cuanto al recuento, el testigo dijo que el 9 de diciembre identificaron “un maletín sin sello”, lo que reportó al gerente de la CEE al que respondía.

“Se determinó separar ese malentín y comenzar con los maletines que tenían sellos”, comentó el testigo, al indicar que ese día trabajaron nueve maletines.

“Luego de la consolidación, apareció otro maletín”, continuó, al indicar que ese día, 10 de diciembre, observó maletines sin “inventario”.

De memoria, López González no pudo indicar una cantidad precisa sobre el resultado de la consolidación de resultados del precinto 1, al indicar que Romero “sacó como 1,400.

“La noche del descuadre (el martes 8 de diciembre) todavía tenía ventaja el candidato a alcalde de Victoria Ciudadana (Natal). No se habían subido los números de la unidad 77 y habiendo solicitado un recuento, se subieron esa noche los números de la noche evento (3 de noviembre), como si fuesen del escrutinio, dando una ventaja artificial por primera vez al candidato Romero”, afirmó el testigo, provocando la objeción de la defensa.

Mientras, la abogada de Natal, Tamara Sosa Pascual, solicitó al juez que tomara conocimiento judicial de los resultados publicados por la CEE el 8 de diciembre, “el día que se ordenó el recuento”.