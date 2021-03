Guillermo San Antonio Acha, quien fungió como representante electoral de Manuel Natal Albelo tras las elecciones de 2020, testificó este jueves en la vista en su fondo del caso sobre la impugnación de la elección para la alcaldía de San Juan, que durante el escrutinio general observó maletines electorales “sin rastro” y hasta papeletas en bolsas plásticas.

“Yo observé maletines que no tenían actas y yo observé maletines cuyo tracto era imposible trazar”, aseguró el ex comisionado electoral del Partido Popular Dempocrático (PPD) en el interrogatorio a cargo del licenciado Manuel Rodríguez Banchs, uno de los cinco abogados de Natal Albelo.

Cuestionado sobre qué significa un maletín de papeletas “sin rastro”, San Antonio Acha dijo que son maletines de los cuáles no se puede examinar de dónde provienen y qué persona los había evaluado anteriormente.

“Eso ocurría diariamente. No había un día que no se paralizaran los trabajos por este tipo de hallazgo”, aseguró en la sala 907 del Tribunal de San Juan.

Asimismo, relató que durante sus visitas al coliseo Roberto Clemente, en San Juan, donde se realizaba el escrutinio, también se percató de bóvedas que, a su juicio, no tenían controles de seguridad.

“Eso generaba mucha preocupación por la ausencia de explicaciones sobre cómo sucedían”, expresó.

El interrogatorio de San Antonio Acha estuvo plagado por objeciones por parte de la defensa del juramentado alcalde de San Juan, Miguel Romero, y del representante legal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Para el licenciado Eliezer Aldarondo, uno de los abogados de Romero, la participación de San Antonio Acha parecía como la de un perito y no como la de una persona que tuviera propio y personal conocimiento de los hechos. Pese a esto, el juez Anthony Cuevas permitió el interrogatorio.

Lo mismo ocurrió con el testimonio de Hugo Cruz Cruz, quien es director de la División de Estadísticas del PPD. Para la defensa, las contestaciones del testigo eran “generalidades”, pero el juez permitió el interrogatorio. Tras una reunión con los abogados, los abogados de Romero determinaron contrainterrogar a Cruz Cruz.

La vista comenzó a eso de las 9:00 a.m. y la primera media hora estuvo concentrada en una discusión por una evidencia que el equipo legal de Natal Albelo supuestamente no sometió a tiempo al tribunal.

El martes, el juez Cuevas Ramos, quien preside la vista, había dado un plazo de dos horas para presentar ante ese foro toda la evidencia sobre la impugnación.

“No entiendo cuál es la complicación para presentar una prueba que se supone que estuviera lista desde que radicaron la demanda”, expresó el juez.

De acuerdo con Rodríguez Banchs, la evidencia que no se presentó consta de 17 actas de incidencias que, según él, contienen 5,327 papepeletas de las que no se puede identificar una procedencia. Aunque los abogados presentaron una moción de reconsideración, el juez determinó no ha lugar.

Tras la discusión, el juez permitió que el equipo legal de Natal Albelo presente la evidencia mediante moción. La prueba se utilizaría en caso de que el caso llegue al Tribunal de Apelaciones o, eventualmente, al Tribunal Supremo, pero no en la vista que preside Cuevas Ramos.

En un aparte con la prensa, Natal Albelo defendió que había sometido toda la evidencia a tiempo.

“Nosotros desde el día que radicamos evidencia del exceso de papeletas. El pasado jueves, el juez ordenó establecer un listado dela evidencia que presentaríamos, de los testigos y de la prueba documental. De hecho, el PNP hizo lo mismo que nosotros. Esa evidencia, no es solo documental, sino testigos que estuvieron allí“, reclamó.

Cuestionado sobre por qué entonces la evidencia está excluida de la vista, el exrepresentante insistió en que “está sometida ante el tribunal”.

Asimismo, durante la primera parte de la vista trascendió que los abogados tampoco pudieron citar a ocho testigos, incluyendo al ex comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez.

En ese caso, el juez permitió que el actual subsecretario de Educación sea citado posteriormente y acuda a testificar. El resto de testigos que no fueron emplazados no podrán testificar. Natal anticipó que presentaría 25 testigos para respaldar sus argumentos.

“Nosotros llevamos buscándolo varios días. Él es subsecretario del Departamento de Educación y por alguna razón no va al Departamento de Educación. Vamos allí y nos dicen que él no se encuentra hoy”, aseguró Natal.

Cuevas Ramos decretó un receso y se espera que la vista se retome a las 1:30 p.m. con el interrogatorio de la defensa a San Antonio Acha.