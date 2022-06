Bayamón - El testigo principal que el ministerio público utilizaría para la etapa de vista preliminar contra los imputados de asesinar al boxeador Héctor “Macho” Camacho y a su amigo, Alberto Mojica Marrero, llegó a Puerto Rico el lunes y, pese a estar bajo custodia del Estado, compró un boleto de avión y se marchó a un lugar desconocido por la fiscalía, sin ser juramentado y sin prestar su testimonio.

El ministerio público, representado por los fiscales Héctor Siaca Flores, Edwin Ortiz Florez y Gabriel Redondo Miranda, revelaron la situación que enfrentan con el testigo William Ojeda Raos ante el juez Elmer Rodríguez Díaz, del Tribunal de Bayamón, durante la continuación de la vista preliminar contra Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Joshua Méndez Romero, Juan Figueroa Rivera, Luis Ayala García y Jesús Naranjo Adorno, imputados de asesinar a Camacho y a Mojica Marrero el 20 de noviembre de 2012.

El proceso de vista preliminar continuará este viernes, 10 de junio, desde la 1:00 p.m. en la sala 705.

Tras un retraso de casi una hora debido a que cuatro de los imputados participaron mediante videoconferencia al estar aislados debido a un brote de COVID-19 en la Institución 292 del Complejo Correccional de Bayamón, durante el tracto, los abogados de defensa preguntaron si Ojeda Ramos se encontraba en Puerto Rico para ser juramentado.

Fue en ese momento que Siaca Flores explicó en sala que Ojeda Ramos llegó a Puerto Rico y que el Departamento de Justicia pagó su pasaje y estadía en hotel para que compareciera en sala a prestar su testimonio. Sin embargo, añadió el letrado, Ojeda Ramos, por razones que desconocen, compró un boleto de avión hoy, miércoles, y se fue de la jurisdicción de Puerto Rico.

“Sobre el testigo, informamos al tribunal que Ojeda Ramos llegó a Puerto Rico y estuvo disponible, pero hoy en la mañana el testigo compró un pasaje de avión y se fue”, añadió Redondo Miranda, quien luego explicó a El Nuevo Día que Ojeda Ramos llegó a la isla este lunes, pero se fue hoy, miércoles, pese a estar bajo la supervisión de agentes del Negociado de la Policía por estar bajo probatoria por un caso en el estado de Florida.

“Tenemos conocimiento de que el testigo (Ojeda Ramos) estuvo en Puerto Rico hasta las 10:00 a.m. Advenimos en conocimiento, a las 8:00 a.m., que el testigo tenía la intención de abordar un avión y de no estar presente para prestar su testimonio. No sabemos, en estos momentos, a dónde viajó el testigo”, añadió Siaca Flores.

Rodríguez Díaz preguntó a los fiscales si Ojeda Ramos estuvo bajo supervisión del Estado, a lo que Siaca Flores contestó que sí. “Estuvo bajo seguridad del Estado, pero con todo y eso se fue de Puerto Rico”, indicó el fiscal.

La situación provocó una enérgica reacción de los cinco abogados de defensa que representan a los imputados. El licenciado Pedro Rivera Martínez, representante legal de Méndez Romero, solicitó, en sala y para récord, la desestimación del caso, pero Rodríguez Díaz indicó que no era momento para realizar dicho pedido puesto que todavía queda una fecha adicional, este viernes, para continuar con el proceso.

Rivera Martínez solicitó que se continuara con la vista, algo que Rodríguez Díaz indicó, desde el inicio del proceso, que haría dado el gran número de posposiciones otorgadas anteriormente.

Los abogados de defensa también se mostraron sorprendidos al conocer, mediante Siaca Flores, que Ojeda Ramos no estaba confinado, como entendía Rodríguez Díaz, sino que estaba bajo probatoria puesto que una de las condiciones para que se le otorgara dicha probatoria fue que accedió a cooperar con el Departamento de Justicia en el caso contra los cinco imputados de asesinar a Camacho y Mojica Marrero.

Luego que Siaca Flores aclaró que enviaron un documento explicando dicha situación a los abogados de defensa y que no debía ser una sorpresa para ellos (que estuviese bajo probatoria), el fiscal Ortiz Rivera solicitó una posposición del proceso hasta este viernes para así tener tiempo de averiguar qué fue lo que sucedió, dar con el paradero de Ojeda Ramos y traerlo a la jurisdicción de Puerto Rico a prestar testimonio.

“Ante el escenario en el que nos encontramos, solicitamos que se nos conceda hasta este viernes para ver qué sucedió, para dar con el testigo y para traerlo a que brinde su testimonio. Pedimos paralizar el proceso de interrogar a otros testigos pues, sin ese testigo (Ojeda Ramos), no podemos probar nada”, admitió el fiscal en sala.

“Puesto que la fecha ya está separada, pedimos ese tiempo adicional. Si no conseguimos al testigo para ese día (este viernes), pues entonces tendremos que tomar otra determinación con relación al caso”, añadió Ortiz Rivera.

Rodríguez Díaz prosiguió con la vista y llamó al agente Jesús Morales Caro para continuar con el proceso de contrainterrogatorio. Sin embargo, los cinco abogados de defensa indicaron que no tenían preguntas. Luego que la abogada Mayra López Mulero solicitó un breve receso para conferenciar con los demás letrados sobre el pedido de Ortiz Rivera, y con el que finalmente concurrieron, Rodríguez Díaz aplazó la vista para este viernes.

“Nosotros entendemos que este caso nunca se debió radicar, de primera instancia. Todo Puerto Rico sabe que estas personas no cometieron este delito y es como un rompecabezas para las que el ministerio público no tiene las piezas. Nos topamos hoy con que el ministerio público informó que, sin ese testigo, no pueden llevar a cabo este caso, y que el testigo se montó hoy en un avión y ni siquiera sabemos si está en la jurisdicción de Estados Unidos. No sabemos dónde está”, reacción Rivera Martínez a El Nuevo Día.

“El ministerio público decía que estaba preparado cuando, la realidad del asunto, es que no estaban preparados. Lo que procede es la desestimación porque utilizaron como subterfugio el comenzar la vista para que no se desestimara. Le prometieron al tribunal que (Ojeda Ramos) iba a estar aquí hoy, pero no cumplieron con esa promesa. Ahora piden otro término (de tiempo) para ver dónde está y las razones por las que no está, y estando el testigo bajo la seguridad del Estado, que eso es lo más que me impresiona a mí, y bajo probatoria federal”, añadió Rivera Martínez.

El letrado indicó que esperarán hasta la vista de este viernes para ver si el ministerio público produce a Ojeda Ramos o si desistirán de continuar con el caso.