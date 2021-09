La vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante la otorgación de las becas presidenciales, Delia Mercedes Camacho Feliciano, testificó hoy, miércoles, que a Mónica Sánchez Sepúlveda se le otorgó la subvención económica tras reunirse con el entonces presidente del sistema universitario, Uroyoán Walker Ramos.

La ahora jubilada, y quien tenía a su cargo el programa de becas presidenciales, narró los hechos ante el juez Aldo González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en el juicio por derecho contra Walker Ramos y Carlos Severino, exrector del Recinto de Río Piedras, por alegadas irregularidades en la otorgación de las becas presidenciales en 2015.

Camacho Feliciano indicó que Sánchez Sepúlveda, quien es sobrina de Jorge Sánchez, expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, no fue recomendada por el comité institucional encargado de evaluar a los candidatos porque “no tenía la solicitud completa y no estaba en las prioridades de Río Piedras”.

Según la Certificación 72 de 2006-2007 aprobada por la entonces Junta de Síndicos (ahora, Junta de Gobierno), el programa de becas presidenciales ofrece asistencia económica para cursar estudios graduados, fuera de Puerto Rico, en áreas de prioridad para la UPR o para los recintos y unidades, que debían ser entregados por los rectores y rectoras.

En el caso del Recinto de Río Piedras, las prioridades establecidas por Severino eran: estudio del trabajo y relaciones laborales, cooperativismo, educación especial, evaluación institucional y finanzas públicas. Sánchez Sepúlveda iba a cursar estudios doctorales en urbanismo en la Universidad de Cataluña.

Para agosto de 2015, el presidente de la UPR le solicitó a la vicepresidenta de Asuntos Académicos información de algunos candidatos, entre ellos de Sánchez Sepúlveda. Camacho Feliciano reiteró en un correo electrónico del 10 de agosto que la candidata había radicado “una solicitud incompleta” y que tampoco contaba con la recomendación del rector del Recinto de Río Piedras.

Posterior al correo electrónico, Sánchez Sepúlveda solicitó una reunión con la vicepresidenta de Asuntos Académicos.

“Fue una reunión breve en la que le indiqué que la determinación y todos los documentos estaban a nivel de Presidencia. Ella fue entonces a Presidencia y regresa. Entonces, Ana Álvarez y Marisol Irizarry (dos empleadas de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos) procedieron a redactar una comunicación con órdenes de Presidencia, un borrador de carta de aceptación de beca presidencial”, aseguró Camacho Feliciano.

El fiscal Manuel Núñez Corrada, del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) -y quien lleva el caso junto a Leticia Pabón y Zulma Fúster- presentó como evidencia una carta de recomendación que sometió Sánchez Sepúlveda, luego de la reunión con el presidente, del decano de la Escuela de Arquitectura del Recinto de Río Piedras, Francisco Rodríguez Suárez. La misiva tenía fecha del 13 de marzo de 2015.

“Esta carta se trajo luego de que ya estaba aprobada la beca y no sé la razón por la que tiene esa fecha. Fue una carta que yo solicité para documentar del interés de Río Piedras de que obtuviera el grado correspondiente. No me fijé al momento en la fecha”, aseguró la testigo.

El presidente de la UPR les pidió a los rectores de los 11 recintos y unidades que comenzaran a someter sus candidatos a becas presidenciales en una carta enviada el 3 de julio de 2015.

El tracto

Camacho Feliciano declaró en sala que fue ella quien le preguntó al presidente si se iban a reactivar las becas presidenciales luego que se percatara que el presupuesto de la vicepresidencia que dirigía interinamente -y que luego fue nombrada en propiedad por Walker Ramos en el puesto de confianza- tenía asignado un monto de $350,000 para ese programa.

Para el 4 de marzo de 2015, se realiza una reunión en la que el presidente y todos los rectores deciden reactivar el programa.

“Posterior a esa reunión, el presidente le solicitó a los rectores oficialmente, a mediados de marzo, que identificaran las áreas de prioridad para las preparaciones de los candidatos a los que se considerará otorgarle la beca”, rememoró.

Entonces, para el 3 de julio, el presidente le envía la convocatoria a los rectores para que sometan sus recomendaciones para candidatos a la beca, con fecha límite del 15 de julio de 2015. Cada recomendación debía consignar por escrito el área de interés.

“La propia certificación dice que los rectores recomendarán candidatos”, declaró Camacho Feliciano, quien trabajó para la UPR por 43 años.

El comité institucional encargado de evaluar a los candidatos llevó a cabo el proceso durante el verano, por lo que Camacho Feliciano no participó porque “tenía compromisos que cumplir fuera de universidad”.

Tras regresar la primera semana de agosto es que, alegó, se entera de las recomendaciones que había hecho el comité.

Fechas cambiantes

Durante el contrainterrogatorio realizado por el abogado de Walker Ramos, José Andreu Fuentes, la exvicepresidenta de Asuntos Académicos de la UPR dijo que, aunque las cartas enviadas tenían fechas límites, su oficina aceptaba que los documentos siguieran siendo sometidos fuera de ellas.

Por ejemplo, la testigo indicó que, a pesar de que la carta del 17 de marzo, en la que el presidente pidió las áreas prioritarias a los rectores, tenía como fecha límite el 30 de ese mes, “la mayoría se recibió después”.

De igual manera, Camacho Feliciano testificó que, a pesar de que el presidente estipuló en su carta del 3 de julio que la fecha límite para recibir las recomendaciones de los candidatos a la beca era el 15 de julio, la vicepresidencia de Asuntos Académicos permitió que “se completaran los expedientes en fechas posteriores” por “discreción del comité”.

Asimismo, la jubilada expuso que las recomendaciones del comité institucional no eran vinculantes a la decisión del presidente.

Andreu Fuentes también trajo a colación una parte de la Certificación 72 que expone que, “en casos extraordinarios, que queden debidamente acreditados, el presidente podrá conceder la beca presidencial a puertorriqueños que interesen cursar fuera de Puerto Rico, en programas de alto prestigio, programas académicos que atienden necesidades del país o de la universidad”. Aunque el seleccionado no cumpla con la recomendación del rector o que no sea un área identificada por la institución como prioritaria.

Ante esto, la testigo dijo que el otorgamiento de la beca a Sánchez Sepúlveda se habría realizado “en cumplimiento” con la Certificación 72.

“Esto es un proceso completo”

Fuera de sala, la fiscal Fúster apuntó la pertinencia de la testigo, ya que la oficina que dirigía era la encargada del procedimiento de las becas presidenciales.

“Ella explica que a Mónica el comité institucional no la recomendó. Explica, incluso, que no tenía una solicitud de beca presidencial todavía. Nosotros la trajimos para establecer la irregularidad del proceso”, dijo.

Asimismo, recordó que el comité de investigación para las becas presidenciales recomendó “que unas personas se les removiera la confianza y entre esas personas estaba su puesto”.

“Esto es un proceso completo donde hubo una intervención indebida de estas personas en distintas etapas, antes y después. También hubo unas intervenciones para tratar de acomodar a una persona en una plaza, a Carlos Pagán, de una forma irregular. Es un proceso completo, no solamente en el momento de conceder la beca”, apuntó.

El redirecto de los fiscales a la exvicepresidenta de Asuntos Académicos continuará mañana a las 2:00 de la tarde.

“Vamos a tener la oportunidad de aclarar unas cosas que los compañeros trajeron en el contrainterrogatorio”, añadió Fúster.