Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas hombre imputado de asesinar a su compañero de trabajo en Carolina

Alfredo Torres Vizcarrondo enfrenta cargos por la muerte de Natanael Neftalí Rivera Rosa

13 de diciembre de 2025 - 10:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista preliminar de este caso fue señalada para el 29 de diciembre. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Rebecca Vera, del Tribunal de Carolina, halló causa para arresto contra un hombre imputado de asesinar a su compañero de trabajo el jueves en los predios del condominio Altos de Escorial en Carolina.

Según la investigación de la Policía, el día del incidente, el imputado, identificado como Alfredo Torres Vizcarrondo, de 28 años, le realizó varios disparos a su compañero Natanael Neftalí Rivera Rosa, también de 28, causándole la muerte en el acto.

El occiso trabajaba para una empresa de mantenimiento de áreas verdes que ofrece servicios en el condominio residencial.

Por estos hechos, la Fiscalía de Carolina formuló cargos contra Torres Vizcarrondo por asesinato en primer grado, disparar un arma de fuego en un lugar público y apuntar y disparar un arma de fuego.

La jueza determinó causa y le señaló una fianza global de $1 millón, la cual no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar de este caso fue señalada para el 29 de diciembre.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
