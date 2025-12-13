Tras las rejas hombre imputado de asesinar a su compañero de trabajo en Carolina

La jueza Rebecca Vera, del Tribunal de Carolina, halló causa para arresto contra un hombre imputado de asesinar a su compañero de trabajo el jueves en los predios del condominio Altos de Escorial en Carolina.

Según la investigación de la Policía, el día del incidente, el imputado, identificado como Alfredo Torres Vizcarrondo, de 28 años, le realizó varios disparos a su compañero Natanael Neftalí Rivera Rosa, también de 28, causándole la muerte en el acto.

El occiso trabajaba para una empresa de mantenimiento de áreas verdes que ofrece servicios en el condominio residencial.

Por estos hechos, la Fiscalía de Carolina formuló cargos contra Torres Vizcarrondo por asesinato en primer grado, disparar un arma de fuego en un lugar público y apuntar y disparar un arma de fuego.

La jueza determinó causa y le señaló una fianza global de $1 millón, la cual no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.