Tras las rejas hombre que agredió y amarró a su pareja de un portón en San Juan
Waldemar Jr. de Jesús González, de 39 años, habría cometido los hechos en presencia de la hija de ambos
15 de agosto de 2025 - 10:22 AM
La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, halló causa para arresto este viernes contra un hombre que, en un caso de violencia de género, habría agredido a su pareja y luego la amarró del portón de una residencia en Puerto Nuevo.
Conforme a la investigación de la Policía, Waldemar Jr. de Jesús González, de 39 años, habría cometido los hechos el pasado miércoles en presencia de la hija de ambos, una menor de dos años de edad.
En comunicado de prensa, el Departamento de Justicia precisó que De Jesús González privó a la perjudicada de su libertad durante un período de aproxiadamente media hora.
Por estos hechos, la fiscal María Ysabel Cruz Rolón formuló cargos en contra del imputado por maltrato y maltrato mediante restricción a la libertad, al amparo de la Ley para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica (Ley 54).
La jueza le fijó a De Jesús González una fianza de $300,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.
La vista preliminar de este caso fue citada para el 27 de agosto.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, expresó que “la violencia doméstica es un problema social que no se puede tolerar, y que compete a todos crear conciencia y erradicarlo”.
“Desde el Departamento de Justicia, estamos trabajando incansablemente para fortalecer la política pública para atender este problema, garantizando la protección y seguridad de cada una de las víctimas y sobrevivientes, de la mano con la Policía de Puerto Rico, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y todo el componente gubernamental, en cumplimiento con la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón”, aseguró en declaraciones escritas.
La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.
