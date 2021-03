Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston confirmó la determinación del juez federal Gustavo Gelpí quien denegó, en abril de 2019, una petición de la defensa de Juan R. Pedro Vidal para eliminar la aplicabilidad de la pena de muerte en un caso de carjacking y asesinato que se sigue en su contra.

Los jueces Jeffrey Howard (juez presidente del Primer Circuito), Denise Casper y William Kayatta reafirmaron como correcta la determinación de Gelpí, por lo que la Fiscalía Federal podrá continuar con su intención de aplicar la pena de muerte en caso de Vidal ser encontrado culpable del crimen que ocurrió en noviembre de 2016 en San Lorenzo.

De acuerdo con la relación de hechos detallada en la resolución del panel, un gran jurado federal recomendó, el 14 de diciembre de 2016, la radicación de cinco cargos contra Vidal, incluyendo tres ofensas por las que se puede solicitar la pena capital.

Cinco días después (19 de diciembre), la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico identificó el caso como uno con potencial para la pena de muerte y ordenó a Vidal a retener los servicios de un abogado con experiencia en dichos casos, lo que el acusado hizo.

Unos meses después, la Fiscalía Federal añadió a otros seis coacusados, pero no modificó la intención de solicitar la pena de muerte. Sin embargo, las reglas de procedimiento para el Distrito de Puerto Rico sostienen que la fiscalía tiene 180 días, desde la fecha de radicación de cargos, para someter una notificación de intención de aplicación de la pena de muerte. Dicha notificación se radicó el 28 de junio de 2018, 562 días después de la radicación inicial de cargos criminales contra Vidal.

El abogado de Vidal, Steven Potolsky, sometió un recurso legal el 9 de octubre de 2018 solicitando la remoción de la intención de aplicar la pena de muerte al argumentar que la fiscalía no siguió las reglas de procedimiento tras radicar su intención después de los 180 días aplicables, y violaciones constitucionales, puesto que la pena de muerte no está permitida en Puerto Rico y porque los residentes de la isla, pese a ser ciudadanos de los Estados Unidos, no votan para elegir al presidente; por ende, al no participar, mediante su voto, en la confección de las leyes como la de la pena capital, no debe aplicar en Puerto Rico.

Gelpí atendió el recurso legal sometido por Potolsky en dos decisiones separadas. En la primera, el magistrado denegó el pedido de remover la aplicación de la pena de muerte porque aunque la fiscalía falló en radicar dentro de 180 días, el Tribunal de Distrito sí apercibió al acusado de dicha intención y Vidal retuvo un abogado experimentado en dichos casos.

El juez federal luego rechazó el segundo argumento de Potolsky tras celebrar una vista argumetativa. Gelpí determinó que, sin importar la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos o que los residentes de la isla no votan para elegir al presidente, las personas que viven en la isla sí están sujetos a las leyes que apliquen a todos los ciudadanos de la nación.

Potolsky luego apeló la decisión de Gelpí ante el Circuito de Boston, que hoy ratificó la decisión de Gelpí de permitir la intención del gobierno federal de aplicar la pena de muerte.

Vidal enfrenta cargos de secuestro, carjacking y asesinato por hechos que ocurrieron el 21 de noviembre de 2016. Según la investigación, Vidal fue uno de los autores del secuestro de dos hombres, quienes fueron baleados y, luego, colocados en el baúl de un vehículo que fue quemado. Uno de los hombres secuestrados logró escapar.