El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, declaró ha lugar una petición para exigirle al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que entregue información de los salarios de los empleados legislativos.

“Se declara ha lugar el recurso presentado por la peticionaria y se expide la petición de mandamus, ordenándole al presidente del Senado y al secretario del Senado que procedan inmediatamente, y sin demora alguna, a entregarle a la peticionaria la información pública solicitada", lee la sentencia.

La candidata por acumulación a la Cámara por el Movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prados Rodríguez, hizo la petición a la que Rivera Schatz había mostrado su oposición, al argumentar que el acceso a información pública no es ilimitado. También cuestionó las intenciones de la aspirante al solicitar los documentos, planteó que no tenía standing al no ser periodista y que la información solicitada tiene el potencial de afectar los derechos de terceros.

“La onerosidad de recopilar la información no es un interés apremiante que va por encima del derecho fundamental de los ciudadanos a tener acceso a la información pública, menos aún en los tiempos presentes", destaca la sentencia.

“En una sociedad democrática, resulta imperativo facilitar a todos los ciudadanos el derecho a examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos que se recopilan en la gestión de su gobierno”, agregó.