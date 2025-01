Tribunal Supremo autoriza que exabogada de “El Chapo” Guzmán represente a Mireddys y Ayeicha González

Colón Miró, quien cuenta con una licencia para practicar en el estado de Nueva York, había solicitado participar en los casos de las hermanas González mediante pro hac vice , un mecanismo utilizado en jurisdicciones con un sistema jurídico basado en decisiones de tribunales que le permite a un abogado que no tiene licencia en una jurisdicción a participar de un caso en dicha jurisdicción.

En el documento judicial se indicó sobre la contratación de Colón Miró y de Alonso Santiago. La cantante y licenciada puertorriqueña Colón Miró ganó notoriedad no solo por defender a Guzmán Loera, sino que también representó a su esposa, Emma Coronel y Jeffrey Epstein . Guzmán Loera cumple una condena federal de cadena perpetua por narcotráfico.

Este próximo 14 de enero, las partes involucradas en el pleito deberán comparecer a una vista presencial pautada para las 10:00 a.m., en la sala 904 del Centro Judicial de San Juan.

Sin embargo, Cuevas Ramos indicó, en una segunda orden, que la vista será presencial y que, si alguna de las partes no puede comparecer, entonces tendrán que proponer una fecha alterna para que se realice la audiencia. Esta vista quedó programada luego que la anterior defensa de las hermanas González presentara una moción acusando al artista de “hostigamiento temerario”.

Controversia por el acceso a las corporaciones del artista

No obstante, el 26 de diciembre, tras celebrarse la primera reunión presencial, la defensa del artista acusó a las hermanas González de no acudir presencialmente al encuentro y de presentar trabas para no cumplir con lo ordenado por el tribunal.