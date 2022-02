El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó este miércoles “no ha lugar” a una petición de revisión y moción de auxilio presentadas en un caso que buscaba detener los mandatos de vacunación contra el COVID-19 a estudiantes y empleados públicos establecidos por el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, mediante órdenes ejecutivas y administrativas.

“Examinada la Petición de certiorari que presentó la parte peticionaria y la Moción en Auxilio de Jurisdicción solicitando paralización de mandatos de vacunación, se provee no ha lugar a ambas”, lee la resolución con fecha de hoy, 2 de febrero, firmada por el secretario del Tribunal Supremo, Javier O. Sepúlveda Rodríguez.

Tras la determinación, el gobernador expresó sentirse complacido con la decisión emitida por el Supremo, que denegó el recurso que pretendía paralizar los mandatos de vacunación contra el COVID-19 para las escuelas y universidades, y mantuvo en vigor las decisiones emitidas por los foros inferiores, que habían validado las medidas implementadas.

“Todas las órdenes ejecutivas promulgadas para atender esta emergencia de salud pública han estado basadas en los datos y el asesoramiento científico correspondiente, y han sido cuidadosamente diseñadas para atender con especificidad cada etapa de la pandemia de forma razonable”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

El 29 de julio de 2021 del pasado año los demandantes Lourdes Amadeo Ocasio y Miguel Marrero, ambos por sí y en representación de sus hijos y “cientos de otros adultos y menores”, presentaron una demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y Salud, por conducto de su secretario.

“Estamos complacidos con la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico que, al denegar el recurso presentado por los recurrentes, avaló nuevamente la vacunación compulsoria para estudiantes y empleados públicos”, subrayó el secretario de Salud en declaraciones a este medio.

Mellado afirmó que, por décadas, las vacunas han sido clave en evitar que reaparezcan enfermedades prevenibles.

“La ciencia continúa contribuyendo a la salud. La vacuna contra el COVID-19 es la herramienta más segura y eficaz para protegernos del SARS-CoV-2. Así ha quedado demostrado con la disminución de los casos y las muertes. No claudicaremos en nuestro deber de salvaguardar la vida contra las enfermedades que interfieran con el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales de todos los ciudadanos”, añadió.

En síntesis, la parte demandante alegó que el gobernador violentó sus derechos constitucionales al delegarle al secretario de Salud una amplia facultad para requerir, entre otras cosas, la vacunación en contra del COVID-19 a todos los estudiantes escolares y universitarios de Puerto Rico mayores de 12 años, así como al personal docente y no docente.

Entre otras cosas, los demandantes alegaron que se les violentaba derechos fundamentales protegidos constitucionalmente “como la dignidad, la integridad corporal, la autodeterminación, el derecho a formular decisiones informadas para dar o no consentimiento, el disfrute a la vida sin sujeción a coacción gubernamental, el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes”.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ya había determinado un “no ha lugar” en una sentencia que se remonta al 6 de agosto de 2021.

La sentencia explica que las órdenes ejecutivas OE-2021-054, OE-2021-058 emitidas por el gobernador, y las órdenes administrativas OA-2021-508 y OA-2021-509 emitidas por el secretario del Departamento de Salud, están cimentadas en la Ley 81-1912, según enmendada, la Ley 25-1983 y “en el interés apremiante de evitar el crecimiento exponencial de personas contagiadas con el COVID-19″.

En la orden ejecutiva 54, el gobernador delegó en el secretario de Salud el poder de establecer las guías, directrices, protocolos y recomendaciones para atender la emergencia de COVID-19. En la 58, por otro lado, ordenó que todas las agencias públicas de la Rama Ejecutiva requirieran a todos sus empleados que trabajaran de forma presencial, tener la vacuna contra el coronavirus, excepto aquellos que no se vacunaran por motivo de dogma religioso o condición médica certificada. Mientras, el secretario de Salud a través de la orden administrativa 509, ordenó que todo estudiante de 12 años o más debía estar vacunado contra el COVID-19 para asistir a clases de forma presencial. Ese mandato incluyó a los estudiantes universitarios.

En su sentencia, el Tribunal sostuvo que “cualquier limitación al ejercicio tradicional de un derecho fundamental, es constitucional en esta circunstancia dado a que existe un interés apremiante del Estado y no hay medidas menos onerosas para lograr dicho objetivo. Siendo esto así, evidentemente, tampoco se dan los requisitos de una causa de acción por daños y perjuicios contra el Estado, pues no se dan ninguno de los elementos establecidos en nuestro Código Civil, por lo que no existe un remedio que conceder a los demandantes”.

En declaraciones escritas, el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos, también reiteró una postura a favor de los mandatos de vacunación a los maestros, empleados y estudiantes como medida principal contra la pandemia del coronavirus.

“Se ha mostrado la efectividad de la vacuna y ello ha permitido que nuestros estudiantes regresen a las aulas a recibir la insustituible educación presencial. Exhortamos al fiel cumplimiento de las órdenes ejecutivas del Gobierno y confiamos que tengamos los porcientos más altos de inoculados en nuestras escuelas”, apuntó.