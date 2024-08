Victoria Ciudadana radica nueva demanda para modificar la columna de nominación directa

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Hoy más temprano, el juez Raúl Candelario López, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimó la demanda inicial del MVC, al concluir que había falta de jurisdicción porque la controversia no estaba madura, pues la CEE no había emitido una resolución sobre la aprobación o no del diseño de las papeletas.