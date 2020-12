La gobernadora Wanda Vázquez no contestó hoy, lunes, si fue una instrucción suya la que provocó que se retirara un acuerdo para que Ferries del Caribe reanudara sus viajes marítimos entre Puerto Rico y República Dominicana.

“Sobre ese particular, no me voy a expresar directamente. Saben que hay una demanda en el tribunal federal, así que voy a dejar que los abogados trabajen con este asunto”, sostuvo Vázquez.

“Pero, sí, las órdenes ejecutivas desde el 14 de marzo han ido dirigidas a proteger los ciudadanos”, agregó durante una entrevista radial (WKAQ - 580 AM). “Y aquellas medidas que pueda tomar para evitar los contagios, las voy a tomar, como lo hice en marzo y las voy a seguir tomando”.

La empresa America Cruise Ferries, matriz de Ferries del Caribe, demandó a la gobernadora alegando que interfirió de forma ilegal en noviembre pasado para que la Autoridad de los Puertos -que es una corporación pública- retirara la autorización de reanudar el transporte marítimo de pasajeros.

En la demanda planteó que la autorización de Puertos fue emitida luego de que el Departamento de Salud, Compañía de Turismo, el Departamento de Salud y varias agencias federales inspeccionaran los protocolos de seguridad contra el COVID-19 que habían implementado en la embarcación.

La demanda incluye imágenes publicadas por la cuenta del Departamento de Estado, con el secretario Raúl Márquez en una visita a la embarcación, y el “memorando de entendimiento” firmado por Ferries del Caribe y Salud.

La demanda incluye una captura de la imagen de un tuit de la misma cuenta de Márquez sobre otra visita a Ferries del Caribe del 21 de octubre, pero que ya no está en la cuenta del funcionario.

La demanda incluye esta imagen de captura de pantalla de una publicación en la cuenta de Twitter del Departamento de Estado, sobre una visita a Ferries del Caribe el 21 de octubre.

“La Autoridad de Puertos no tuvo ningún cuestionamiento ni se opuso a la reanudación del servicio de transporte de pasajeros”, indica la demanda, citando declaraciones del testimonio del director ejecutivo de la corporación pública, Joel Pizá. “La Autoridad de Puertos cooperó con esta operación y preparó el terminal marino de pasajeros”.

Según la demanda, el presidente de Ferries del Caribe recibió un mensaje de texto el 7 de noviembre de parte de Pizá indicando lo siguiente: “Néstor! Saludos. Recibió llamada de fortaleza y lo del ferrie con pasajeros está cancelado. Salud nunca conversó con la fortaleza [...]”

Durante una de las vistas, los abogados del Departamento de Justicia, en representación de la gobernadora, cuestionaron la legitimidad del mensaje de texto.

También plantearon que la demanda no debe ser contra Vázquez, porque ella no puede proveer el remedio que buscan, ya que no tiene autoridad para ordenarle a Pizá que permita la llegada de los pasajeros porque Puertos no es una agencia de gobierno, sino una corporación pública.

En cambio, los abogados de Ferries del Caribe argumentaron que no tienen que demandar a Pizá, porque él estaba de acuerdo con la reanudación de ese transporte y que el cambio se debió a la intervención de la gobernadora.