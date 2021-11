La compasión no es tonta

¡Por supuesto que es necesario perdonar y tener compasión! Si no somos capaces de perdonar, la vida se volvería insoportable; no podríamos seguir adelante luego de una traición si no soltamos el rencor. Si no tenemos contacto con nuestra humanidad, que es compasiva en su estado más verdadero, nos convertimos en narcisistas, como Donald Trump, forzando al planeta entero a satisfacer sus exigencias.