Llegó la teleterapia electoral

Permítanme robarles cinco minutos de su preciado tiempo. Soy la doctora Minervina Collores Ballot y vengo a ofrecerles un servicio profesional esencialísimo que les va a interesar. Me refiero a una práctica innovadora y transformadora cuyo objetivo primordial es la rehabilitación emocional del votante puertorriqueño.

La idea de mi “start-up” se me ocurrió en una de esas largas y tediosas noches de la primera cuarentena cuando ni asomar la nariz por las rejas del balcón se podía. Después de haber trabajado por varios meses como asesora psíquica en un centro de perfeccionamiento espiritual intensivo que cerró por culpa del dichoso virus, ansiaba reciclarme no solo en un nuevo oficio, sino en alguna misión de impacto social.

Desde el 2017 hasta el presente, nuestro pueblo ha experimentado demasiados sobresaltos y sinsabores. Por eso, me pareció tan urgente brindarle apoyo humanitario a costo módico antes del próximo gran trauma que se avecina. Hablo, por supuesto, del inminente proceso eleccionario de noviembre. Lo de inminente es medio relativo. Cualquier factor previsible – un huracán, un terremoto con epicentro en el Capitolio o la intensificación del desmadre en la Comisión Estatal de Elecciones - pudiera descarrilarlo.

Entonces me dije: si existen terapias para casi todas las dolencias humanas, ¿por qué no atender un área tan olvidada como la de los estragos mentales que sufren cada cuatrienio los electores? Y más ahora que nos ha tocado una sobredosis letal de votaciones: las primarias, las secundarias, las generales y la del plebimito del yes y el no.

Así nació la teleterapia electoral. Arranqué chillando gomas. Y no lo digo por echármelas, pero el éxito fue explosivo. Montones de ciudadanos afligidos, desorientados o simplemente curiosos se precipitaron a solicitarme citas virtuales. Tuve que extender el horario de consultas hasta la medianoche, lo que por poco me cuesta el divorcio.

Por la pantalla de mi computadora desfiló una asombrosa diversidad de electores, cada cual con su cuota de conflictos sobre la espalda. Respetando la confidencialidad por aquello de no buscarme un lío con la Ley HIPAA, les comparto a continuación algunos datos fascinantes.

Muchos de mis pacientes son rajadores crónicos de papeletas. Aun conscientes del soberano disparate que cometen, una irresistible compulsión político-religiosa los obliga a votar siempre íntegro por un mismo y único partido. La mitad de ellos lucha contra la tentación pecaminosa del voto mixto, con el consecuente sentido de culpa que ese drama acarrea. El resto padece del síndrome de Estocolmo, el famoso trastorno del secuestrado que, a pesar del maltrato, se enamora de su secuestrador.

De ambos grupos, surgen los llamados arrepentidos que se dedican a criticar las fechorías de su partido para, a última hora, volver a caer como moscas en telaraña. Los fanáticos del sufragio de castigo representan otra variante peculiar del votointegrismo. Por meterle los diez dedos en el ojo al gobierno que eligieron, se tiran de pechuga a marcar una sola cruz, pero bajo la insignia del otro socio del bipartidismo sempiterno.

Más creativos resultan los revanchistas que ejecutan su venganza mediante el recurso del “write-in”. En ese espacio marginal de libertad, se vuelca el humor irreverente de la gente con la nominación de candidatos como Muñoz Marín, el papa Francisco, Mickey Mouse y Lady Gaga. Tampoco se quedan atrás los adeptos del voto simbólico, quienes se desquitan respaldando a algún partido de minorías sin la menor posibilidad de triunfo.

No quisiera pasar por alto a otros dos tipos de pacientes que me contactan con frecuencia: los indecisos y los abstencionistas. Los indecisos, en realidad, no lo son. Su complejo de Hamlet termina por resolverse. Presas del terror a equivocarse de nuevo, consideran y reconsideran su movida hasta que, a punto de escoger por fin la vía del cambio, dan reversa “full” en la caseta electoral y reinciden en su comportamiento habitual.

En un país tan amante de las elecciones, los abstencionistas son una especie exótica. Hay quien, en onda albizuísta, denuncia la falsa democracia colonial y se niega a votar por no legitimarla. En el polo opuesto, se encuentran los abstenidos por desencanto. Asqueados de la corrupción, la incompetencia y la vulgaridad de las claques dominantes, desconfían de tutilimundi. En ausencia de una utopía creíble o al menos de una mística motivante, se resisten a perpetuar la alternancia sin salida.

A veces me preguntan con insistencia por cuál partido pienso votar este año. Me acuerdo de Bad Bunny y le regalo una sonrisita misteriosa a la cámara. Y ustedes, amigos lectores, ¿querrán saber por qué no he incluido en esta lista a los individuos que trafican con el voto para asegurar sus intereses? Mi respuesta es sencilla: esos no necesitan terapia. Están claros en su agenda y juegan con la manga rellena de barajas.

Bueno, hasta aquí el “infomercial”. Les recuerdo que el tratamiento no es presencial. Así se ahorran gasolina, estrés y mascarillas. Además, pueden hacer las sesiones en piyamas. Ah, y un último detallito: el pago es por ATH móvil.