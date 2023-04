A reevaluar estilos de vida: nuevo estudio alude a muerte prematura por consumo de alcohol

Un traguito, de vez en cuando, no es malo. Es más, hasta puede hacer bien y podría contribuir a extender la vida. Eso dijeron diversos estudios por años. Incluso, se han establecido los límites adecuados: no más de dos tragos diarios para el hombre y uno para la mujer. Pero un nuevo análisis publicado en la Revista de la Asociación Médica Americana (JAMA, por sus siglas en inglés) afirma que los estudios previos tenían deficiencias y establece todo lo contrario.

El riesgo de muerte prematura para los hombres aumenta cuando consumen diariamente 45 gramos, es decir, más de tres tragos, escribe Mildred Rivera Marrero.

El análisis concluye que el consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de morir prematuramente. El riesgo aumenta significativamente para mujeres que consumen 25 gramos de alcohol diariamente, que es menos de dos tragos con una onza de alcohol, dos cervezas de 12 onzas o dos copas de vino de 5 onzas.

El riesgo de muerte prematura para los hombres aumenta cuando consumen diariamente 45 gramos, es decir, más de tres tragos. El análisis que arrojó estas conclusiones se hizo para corregir problemas metodológicos de los estudios anteriores, que habían sido a base de observación y no mostraron causa y efecto.

Además, los científicos de esos estudios no reconocieron que quienes bebían moderadamente tenían otros hábitos saludables y que los abstemios habían bebido antes y lo dejaron al desarrollar problemas de salud, reseña The New York Times. Esas condiciones hacían ver que quienes tomaban alcohol de forma moderada eran más saludables, teoría que se ha ido desvaneciendo con otras investigaciones. Esos nuevos hallazgos hacen revaluar el estilo de vida hacia uno más saludable.

