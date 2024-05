Considere a un mediador para solucionar conflictos familiares

The New York Times publica un artículo para destacar la utilidad de un mediador cuando uno o más adultos mayores tienen demencia y los familiares no se ponen de acuerdo sobre cómo, dónde y quién debe cuidarlo. Plantea el escrito que la situación podría, incluso, implicar a una esposa mayor que insiste en cuidar a su esposo con demencia cuando los familiares observan que ya no puede hacerlo. Eso sí que es un conflicto fuerte, pero que es común. Es difícil porque incluye a la madre, la líder, quien ha llevado la batuta y ha sido una cuidadora toda su vida.