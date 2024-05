En la década de 2012 a 2022, las tasas de sífilis, gonorrea y clamidia aumentaron en más del doble en ese grupo de la población, y los investigadores sugieren que la idea de que, en esa etapa de la vida, no se adquieren estas enfermedades provoca que esas personas no se protejan al tener relaciones sexuales y que no se hagan pruebas de cernimiento, de acuerdo con The New York Times.