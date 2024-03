En ascuas por el alza en los fondos Medicare Advantage

Cuánto mejoraría esto último, no se sabe. Un aspecto importante es que, se reciba dicha alza millonaria o no, hay que replantearse los servicios de salud en la isla y enfatizar en lo que siempre se menciona: la prevención, que es mucho más que médicos y medicamentos. Por las mismas razones que plantean en esta discusión de los Medicare Advantage: porque tenemos una población adulta mayor que seguirá aumentando, porque están en altos niveles de pobreza y porque no reciben lo que deberían.