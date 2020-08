Racionamiento de servicios médicos

Usualmente relacionamos la palabra “racionamiento” con la limitación del servicio de agua potable. Pero en estos días también escuchamos su utilización vinculada al cuidado médico por COVID-19. La escasez de reactivos o sustancias necesarias para hacer las pruebas diagnósticas del coronavirus ha motivado que el Departamento de Salud establezca prioridades para maximizar el uso de los recursos disponibles.

Ahora, para hacer la prueba molecular, tendrán prioridad las personas que están hospitalizadas, los pacientes de alto riesgo, aquellos que participan en investigaciones y manejo de brotes, personal de primera respuesta y adultos mayores con dos o más condiciones de salud, entre otros.

Sin embargo, en otros países se ha hablado y aplicado el racionamiento al ofrecimiento de servicios de salud. Dependiendo de la disponibilidad de camas, cuartos de aislamiento y ventiladores sería la cantidad de personas que se podría atender y los médicos han considerado o establecido prioridades. En ese ejercicio, los adultos mayores salen perdiendo porque se determina atender a personas con una mayor expectativa de vida. Los viejos se tienen que ir a sus casas a enfrentar la enfermedad solos, con un desenlace fatal en gran parte de los casos. Sin embargo, organizaciones como la American Geriatrics Society y grupos como Justice in Aging cuestionan esa medida y plantean que muchos ancianos están más saludables que algunos jóvenes, según The New York Times.

Los geriatras se oponen a que la edad sea un factor determinante para negar tratamiento y recomiendan tratar al paciente en función de la probabilidad de ser dado de alta del hospital y sobrevivir seis meses. Este debería ser un tema de discusión en Puerto Rico para tomar decisiones consensuadas y anticipadas en caso de que nuestro sistema de salud no diera abasto para atender los casos de coronavirus.