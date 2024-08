Ahora, con los llamados relevos de carga, sufrimos, sí, de la profunda incertidumbre de no saber a quién le tocará, por cuánto tiempo. ¿Es tan difícil avisar con cierta antelación qué zonas se quedarán sin luz para que la gente tome medidas de antemano? Tengo familiares y amigos que viven en condominios. En uno de ellos, la administración ha sido tan negligente que, pudiendo hacerlo, no han gestionado una triste planta para mover el motor de la cisterna, la luz en las áreas comunes, y sobre todo el ascensor. Gente mayor tiene que subir siete, ocho, diez pisos. Tanto en Hato Rey como en Isla Verde, la electricidad se esfuma por tres o cuatro horas y cunde la desesperación, cómo que no.

Pero hay pocas desesperaciones en el mundo, y ciertamente esta no es una de ellas, que justifique que alguien saque un arma y dispare contra los trabajadores y vehículos de la compañía que está a cargo de la reparación del sistema. Y aquí hubo políticos que, como parte de una campaña de histeria inducida, justificaron que un “desesperado” le pegara tres tiros a una camioneta de LUMA, insultara a los obreros y creara un ambiente de inseguridad laboral por el cual los celadores y podadores en el área, algunos de los cuales probablemente no tienen luz en sus propias casas, tengan que volver allí custodiados por la Policía.

Entonces viene lo bueno. El día después. Aquí, sin saber quién les va a pagar, ni con qué, ni cómo, no va a salir un solo empleado a la calle. No se va a mover un camión. Aquellos que en su perpetua demagogia se han ido por lo fácil, manipulando a la opinión pública con la promesa de que nada más entrar en Fortaleza suprimirán a LUMA, en realidad no sabrán ni por dónde empezar. No hay profundidad en el análisis, no hay una hoja de ruta, no cuentan con que la deuda gigantesca de la AEE tendrá que empezar a pagarse. Ni cuentan tampoco con que los mercados están cerrados al país en quiebra.