El ciclón Laura y las certezas

Con los años uno se da cuenta de que en la vida lo que se necesitan siempre son certezas. ¿Se producirán más arrestos en la Legislatura? Eso es algo que necesitamos saber. ¿Habrá dinero para celebrar los comicios del 3 noviembre?

Esa es otra cosa que está en el aire. Juan Ernesto Dávila, el auténtico hombre anticertezas; el que no se sabe si se va o se queda; si seguirá siendo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones o se dedicará a hacer mundillo de bolillos, dijo que no hay dinero ni tiempo para eso. Héctor Luis Acevedo, experto en cuestiones electorales, recalcó que sí, que la Junta de Control Fiscal ya había dado el dinero.

Pero no hay certeza. Tiene que haber una seguridad de que las papeletas estarán en determinada fecha; los maletines, tal día; la tinta indeleble tal otro. ¿A que eso nadie lo sabe?

PUBLICIDAD

Como nadie sabe, tampoco, con quién se relacionó el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, antes de dar positivo, cuando seguramente ya era un positivo silencioso. Este periódico se ha estado preguntando eso, y lo ha respondido a medias con evidencia gráfica: “Johnny” Méndez se retrató con todo el mundo ante el triunfo de Pierluisi. Pero, ¿qué hizo luego, con quién se reunió?

Por no tener, ni siquiera tenemos una certeza de quiénes serán los candidatos privilegiados con el voto de los traperos y reguetoneros, aunque es evidente que no votarán por los partidos y candidatos que representan a la “vieja política”. Ese latiguillo de la “vieja política” puede salir desastroso, porque casi nadie lo vincula a un concepto —de hecho, de la “vieja política”, que es prometer lo que ya saben que no pueden cumplir, son todos—, sino a la edad. Es una especie de exclusión velada de todo aquel que tenga más de 50 años.

O de inclusión a un círculo dorado de juventud y belleza de todo aquel que, aunque mayorcito, le dé el voto a Victoria Ciudadana. Así opera la publicidad de Cicatricure o Teatrical. Si usted no nos vota, es porque es un carcamal. Si en cambio nos favorece, desaparecerán las patas de gallina.

Pero hablaba de nuestra desesperada necesidad de certezas.

La industria farmacéutica. Esto es importante. El asesor del presidente Trump para cuestiones económicas, Peter Navarro, que ha escrito no sé cuántos libros sobre China, de hecho es especialista en China, se puso de acuerdo con su tocayo, el contralmirante Peter Brown, para avisar de que “China FIRED. Puerto Rico HIRED!”. Los chinos se deben haber puesto “contentos”. Y lo terrible es que la pueden coger con nosotros, que ni la comemos ni la bebemos. A lo mejor por eso nos mandaron unas raras semillas, ¿se acuerdan?

PUBLICIDAD

Lo cierto es que esas son cosas que negocian por allá los jefes de nuestro gobierno paralelo. ¿Ven? Esa sí que es la “nueva” política: Navarro, que es todo un personaje y tiene un carácter de los mil demonios, y Brown, que vino para pasar el ciclón en casa, y a poner las tormenteras en su oficina de La Fortaleza. Entre ambos decidiendo cómo van a resolver lo de Energía Eléctrica —ya que la luz no puede estarse yendo cada dos por tres— y necesitan una infraestructura fuerte para mudar las farmacéuticas aquí.

Creo que en Carolina del Sur también están pujando por llevarse la nueva sede. Todavía hay mucha incertidumbre. Pero ese grandísimo interés de la Casa Blanca, del Congreso y del contralmirante Brown en enderezar la cuestión de la electricidad en la isla, no es porque estén muy preocupados con que le falte la luz a la viejita (de la “vieja política”) de Aibonito. Es porque quieren organizar algo en grande, y necesitan una seguridad.

La buena noticia, sin embargo, es que ¡sí ha surgido una certeza!

Es una, pero por lo menos la tenemos aquí, apretada del alma: los conos de probabilidad del paso de tormentas y huracanes que elaboran meteorólogos, matemáticos, oceanógrafos y demás científicos, no sirven.

Eso es una certeza como un castillo.

El fenómeno se mete por donde le parece. Hace lo que le da la gana, baja o sube según se lo pida el cuerpo y los polvos del Sahara, que se están volviendo una constante erótica. De hecho, cuando no teníamos esta certeza que tenemos ahora, todos suspirábamos con alivio si la isla quedaba fuera del cono, y con temblorosa inquietud si caíamos dentro de él.

PUBLICIDAD

Ese sinvivir se acabó con la tormenta Laura. Ha debido acabarse desde mucho antes, porque miren que los conos han fallado. Pero ya no soportamos ni uno más. O si lo creen necesario y no quieren perder el empleo allá en las oficinas del National Hurricane Center, hagan conos más abiertos, más abarcadores. Por supuesto, a medida que el huracán o la tormenta se vaya moviendo, habrá una seguridad de que llegó a un lugar. Cuando llegue y le vean los huevos al perro, sabrán que es macho. Entonces los meteorólogos dirán: está aquí.

Pero en lo adelante, la senda aproximada dejémosla de la mano de Dios. Como hábito, bajemos las tormenteras y compremos agua y salchichas.

Más no les puedo aconsejar.