Hace unos años, el senador JD Vance, escogido por Donald Trump como vicepresidente para su papeleta, dijo que las demócratas eran unas señoras que no tenían hijos, sino gatos. Ahora le han echado en cara la desafortunada frase, que tampoco es que sea tan desafortunada, pero es inexacta.

Debe haber un montón de republicanas y republicanos —conozco de cerca a unos cuantos—, que no tienen hijos, pero se desviven por sus gatos. Y demócratas que tienen gatos y también hijos. Y algunos de todas las ideologías que no soportan a los felinos, pero más les valdría haber tenido aunque fuera una tarántula en vez del hijo que les tocó en suerte, que no se ocupa de llamarlos ni siquiera para ver si amanecieron vivos.

Todo aquel que tenga una mínima aspiración política, ya desde el momento en que empieza a curtirse en protestas, piquetes o mensajes en las redes, incluso gritos desde los balcones de Plaza las Américas (¿se acuerdan de aquellos que marchaban por Plaza?), debe tener en cuenta que años después, cuando intente mostrar una cara mucho más moderada para dorarle la píldora a los electores, esos mensajes y esas actitudes van a salir porque alguien las guardó. Tal como le guardaron a Vance su definición de las señoras demócratas.

Lo de Venezuela es muy difícil que se arregle en beneficio de Maduro, como ha sucedido otras veces. La situación del país es caótica, tienen que enfrentar el pago de una buena deuda, y el hecho de que hayan emigrado en los últimos tiempos casi ocho millones de venezolanos, es lo que en verdad asusta a los gobiernos de la región: que se dispare el éxodo y salgan ocho millones más, escribe Mayra Montero (Matias Delacroix)

Y no es que sea malo echarse en contra a un centro comercial o a un banco (también cantaban a las puertas de los bancos y corrían detrás de los clientes), lo malo es atacar a otros seres humanos con argumentos de odio, frases machistas y soeces, o actitudes que denigran a las fuerzas del orden público. Al que le caiga el sayo, que lo sacuda.

En mi caso, por ejemplo, atesoro como un homenaje aquella resolución del Senado Académico de la UPR en Cayey (para la que gastaron papel, tinta y electricidad en una reunión), en la que, “debido a mis opiniones” suprimían mi nombre de “la lista de candidatos para dictar la Lección Magistral de los años 2016-2017 y 2017-2018″. Al enterarme, les envié una carta de la que cito el párrafo final:

“Les encarezco humildemente que me informen a quién debo la iniciativa de esta sanción que acepto con la vista puesta en la pared: incrédula, conmovida y bizca… Con mi respeto y alta consideración, queda de ustedes, hasta 2023-2024, si Dios lo permite y el Senado Académico me levanta la fatwá impuesta, Mayra Montero”

Se está yendo el 2024 y aún no me han llamado. Sospecho que sigo “cancelada”.

Todo esto me ha venido a la mente a raíz del rifirrafe surgido por unos comentarios de Juan Dalmau sobre las elecciones en Venezuela. Hay que ser cautelosos con las redes. Tengo entendido que el profesor Julio Muriente dijo que sus expresiones contra Dalmau no habían sido públicas, sino que las había vertido en el contexto de un chat en el que participan unas diez personas, y se supone que no salieran de allí.

Ay, los chats, qué peligrosos son. No me apunto yo a ninguno así me pongan una pistola en la nuca. Ni siquiera a esos chats vecinales en que las demócratas —unas con gatos y otras con esposos— mantienen al personal al tanto de los tipos raros que pululan por Floral Park, los carros que se han robado, los escalamientos reportados y otras noticias catastróficas.

Siempre hay un infiltrado, alguien que copia una frasecita y la manda extramuros.

No suelo nutrirme solamente de la prensa “global y conjurada” contra el chavismo. Me pego a Telesur a diario, y he notado que Nicolás Maduro, que hace lo imposible por mantener un tono mesurado, está nervioso. Lo demuestra su discurso, que siempre ha sido un poco sui generis, pero ahora alcanza cotas delirantes.

En estos días, por ejemplo, tumbaron una estatua de Hugo Chávez en el estado de Falcón. Maduro lo mencionó como de pasada, porque a lo que dedicó gran parte de su alocución fue al derribo de otra estatua, la del cacique Coromoto.

El presidente soltó una larga perorata sobre la importancia del “indio al que se le apareció la Virgen”, mientras agitaba un libro de salmos y pasaban visuales de los restos de la escultura siendo arrastrada por la calle.

Total, que de acuerdo con la leyenda, miren lo que le dijo la Virgen al cacique: “Vayan a casa de los blancos, y pídanles que les echen el agua en la cabeza y así poder ir al cielo”.

En la noche del pasado viernes, en una rueda de prensa, Maduro dejó dos titulares insondables: primero, que le había llegado información de que en la marcha convocada para ayer, sábado, por la oposición, podían plantar bombas o lanzar granadas para culpar al gobierno (¿quién asiste con esos truenos?), y segundo: que les advertía a Biden, Kamala y Trump que pensaran mucho sus próximos pasos contra Venezuela, pues podían peligrar las inversiones que actualmente tienen allí varias empresas estadounidenses, agregando que las cancelaría y las entregaría a los países del grupo BRICS, que comandan Rusia, China e India. De inmediato, Putin lo invitó a la próxima reunión del BRICS que se celebrará en octubre.