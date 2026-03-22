Opinión
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La deuda de la AEE: a mediar al calabozo
La deuda nos corresponderá pagarla a todos, también a los que instalen placas solares, porque los que no pueden, o no lo consideran económicamente plausible, no van a pagar ellos solitos, escribe Mayra Montero
22 de marzo de 2026 - 9:34 AM
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