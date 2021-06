La Legislatura: una casa de locos

A través de las décadas, en los cincuenta años que he vivido en Puerto Rico, he visto legislaturas de todos los colores y pelajes: más elegantes, menos ilustres; más efectivas, menos juiciosas; más sensatas, o muy poquito inteligentes. He visto pasar por sus hemiciclos a toda clase de legisladores, cultos y enterados los menos, o absolutamente impresentables y corruptos los más.