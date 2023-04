La mafia, de noche, encendía la luz

Cuando asesinaron al banquero Maurice Spagnoletti, hace casi doce años, hubo bastantes teorías al respecto, sobre todo aquellas que apuntaban a un tema de fraude o irregularidad que él habría descubierto. El asesinato de Spagnoletti no fue el único episodio sombrío que rodeó los últimos meses de aquella institución bancaria.

Ahora que se está celebrando el juicio en el Tribunal federal, nos quedamos con la boca abierta. Lo que está saliendo a relucir sugiere que el crimen no fue obra de un empleado enfurecido, ni siquiera producto del enfrentamiento de un contratante con los contratados.

Esto es mucho más profundo y abarcador. Es el narcotráfico socavando los cimientos de las instituciones, buscando desesperadamente la manera de blanquear sus capitales.

Mientras todo el debate público y mediático se concentra en las riñas políticas y el mantra del bipartidismo, se está perdiendo de vista que esta gente, que es un mundo aparte, casi un estado dentro de otro estado, aprovechan cualquier fragilidad, cualquier distracción, la más mínima hendija para infiltrar lugares que de un modo u otro convienen a sus trasiegos, lo mismo para transportar cargamentos que para poner a salvo su dinero. Y no son cien ni doscientos dólares. Son millones.

Por el estrado han desfilado sujetos alucinantes, acusándose unos a otros: Cascote, Coqui Ninja, Canito Cumbre, Willie Libra, Monigote (Ojo: a Monigote no le molesta que le digan Monigote)… Presuntamente, compraron a empleados con cierto poder decisional dentro del banco, y el resto es historia.

Lo que parecía ser una ejecución tal vez urdida desde el extranjero —fui la primera que pensó que había venido una especie de comando a matarlo—, fue una movida local de gran envergadura. La víctima no sabía que al llegar a Puerto Rico con la encomienda de reducir los gastos de Doral iba a causar un gran perjuicio a gente sin escrúpulos, que ya había montado un andamiaje en el mismo corazón del banco. De noche, prendían las luces.

Por eso este juicio tiene lecciones importantes. Han atrapado a los sujetos responsables de haberle dado muerte a Spagnoletti, pero ¿cuántas organizaciones dispuestas a blanquear las grandes fortunas, producto del tráfico de drogas, se están saliendo ahora mismo con la suya, operando tranquilamente porque no ha habido un crimen, ni ningún escándalo que las desenmascare?

Si a Spagnoletti no lo llegan a matar, y sus presuntos asesinos hubieran sido más astutos, trasladando el negocio a otro lugar, aquí no habría sospechosos, sino una institución que prescindió de una compañía que cobraba mucho, y punto. No nos hubiéramos enterado de que la organización seguía pululando por ahí, en busca de una nueva madriguera donde establecerse.

Eso significa que, de ahora en adelante, la empresa privada, y por supuesto el gobierno, tendrán que buscarle el trasfondo a las compañías externas que contratan, quiénes se encargan de negociar con ellas, qué sumas se mueven, qué carros nuevos se están metiendo en el parking, en fin, ponerle suspicacia al asunto, porque en Doral miren lo que pasó, y lo que costó: aparte de la vida de Spagnoletti, las presiones y los chanchullos empujaron a algunas almas al punto de no retorno.

Ahora quiero dedicarle unas palabras a la santería, que es la pincelada, digamos, folclórica, que algunos han querido darle a este proceso.

La santería o Regla de Ocha es una religión sincrética, que quiere decir que en torno a su poderosa raíz africana, se fueron uniendo elementos de otras religiones y culturas. Tiene su liturgia, su complejo sistema adivinatorio y de interpretación del mundo, sus hermosas leyendas, y un código de conducta implacable. Si esos individuos que hoy son juzgados, aparte de ser unos delincuentes sanguinarios, participaban en rituales de santería, no es algo de lo que tenga culpa esa religión, que es tan respetable como cualquier otra. El tonito es lo que mortifica cuando los informadores susurran: ¡practicaba la santería! como si fuera un elemento que reforzara su perversidad. En otras palabras, un criminal puede alegar que es católico o protestante, y la devoción no se mencionará nunca. Pero que no se enteren de que llevaba “elekes” y “mano de Orula”, porque enseguida nos preparan Halloween.

Aquí se inventan medidas para que no se discrimine contra las personas tatuadas, que es mentira que sean discriminadas, pero ¿qué creen que pasa con los santeros que portan los símbolos de su religión cuando buscan trabajo o solicitan servicios, o se hacen notar como tales en sus empleos? Y no me digan que sus derechos están protegidos, porque sabemos cómo se bate el cobre y el prejuicio que existe sobre la santería.

El juicio por el crimen de Spagnoletti se reanudará mañana. Me temo que nos quedan por ver y oír cosas tremendas. Ignoro si testificará Monigote.

