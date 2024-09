A dos meses de las elecciones, este es el momento de hacer preguntas difíciles a los candidatos a la gobernación. Y por difíciles —o incómodas— me refiero a aquellas que los obliguen a empaparse de lo que está ocurriendo, a memorizar datos, a dar respuestas puntuales, sin que se vayan por las ramas con generalidades y promesas que no podrán cumplir.

A las quejas de Josué Colón contestó FEMA diciendo que si no había comprometido más dinero, era porque la AEE no había sometido información sobre el costo de los equipos, ni el calendario para su instalación.

Ese es el cuento corto, lo más sencillo que lo puedo hacer. Hay otros datos que aparecen en sendas notas publicadas por este diario, pero me extendería demasiado. La cuestión es: ¿por qué los medios no van donde los candidatos, con este y otros asuntos, para comprobar si tienen una ligera idea del gran reto que nos presenta la crisis del sistema eléctrico? Una crisis que, en el discurso de los aspirantes a la gobernación, tiene un matiz reduccionista: desde que lleguen, cancelan el contrato, o nombran un zar, o supervisan mejor.

Pero es que esto tiene unas complejidades, extremos que ellos no tocan porque supongo que se meterían en camisa de once varas. Y la labor de los medios, es meterlos en la camisa del refrán o, en su defecto, en una camisa de fuerza: que expliquen o se hagan los locos.

Cuando el servicio se privatizó, la AEE era un cadáver. La corporación estaba desfalcada, sin un centavo para comprar un poste, asediada por los acreedores. No era que se estuviera sustituyendo una estructura eficaz, saludable financieramente, por una empresa privada. Todo lo contrario: la AEE quebró y sigue quebrada.

Mes tras mes, a duras penas cubre gastos y no le sobra un centavo, se mantiene a flote con las asignaciones federales. Esa es la realidad. No se le puede hacer creer a la gente que, por un acto de magia, al devolver la distribución de la electricidad a la corporación pública, se acabarán los relevos de carga o serán más breves. Además, habrá que contar con la opinión de los que ponen el dinero. Y si no lo creen, vean el actual diferendo entre FEMA y el director de la AEE.