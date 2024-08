Me he quedado con esta frase de un neurobiólogo italiano, Emiliano Bruner, quien afirmaba en una entrevista reciente que en el mundo hay una epidemia de estrés y depresión porque tenemos un cerebro tres veces más grande del que tendría que tener un primate de nuestro tamaño, con lo cual ese cerebro piensa mucho “y el cuerpo sufre porque no está preparado para un motor que fuerza tanto”.