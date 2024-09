Ahora que se han asentado las aguas: lo primero es que Kamala Harris se encuentra en modo complacencia total. A nada ni a nadie le dirá que no. Ni siquiera al polémico “fracking”, que es el proceso de fracturar la corteza terrestre para extraer combustibles fósiles, con el consiguiente daño medioambiental, lo que anteriormente criticó.

Esa actitud complaciente de ella no la han podido aprovechar, empero, los demócratas del bando estadolibrista, que se han quedado a la sombra en lo referente al proyecto de la Cámara de Representantes federal que, de aprobarse, facilitaría un plebiscito vinculante entre la independencia, la soberanía en libre asociación y la estadidad.

Esta soberanía en libre asociación, cuyos términos todavía no están muy claros, se apoyaría en un pacto entre los asociados. Se ha hablado de libre comercio, derogación de las leyes de cabotaje, representación diplomática en el exterior y representación deportiva. Pero yo no veo, nadie ha podido explicar, cuál sería la posición de la metrópoli frente a un Puerto Rico soberano que controle aduanas, aranceles e inmigración en todos sus puertos de entrada, marítimos y aéreos.

Por ejemplo, si en pleno ejercicio de una soberanía de esa naturaleza se reciben aviones o barcos de distintas banderas, cuyos pasajeros cumplan con el trámite de inmigración en San Juan, no siendo más la Isla puerto estadounidense, ¿podrán seguir rumbo a Nueva York o Miami en otro avión y desembarcar allá sin más, sin que les pidan pasaporte ni les pregunten nada? Lo dudo.

En ese caso, para entrar a los Estados Unidos habría que someterse a los requisitos de inmigración y aduana. Y como iríamos en el mismo avión con tailandeses, brasileños o turcos, a nosotros también nos pedirían pasar por la fila de los que vienen del extranjero. ¿Eso es un problema? Ninguno. Nos pasamos haciendo filas en los aeropuertos, depende de qué época. A mí me da sinceramente igual. Pero habrá que aclararlo.

Otra cosa que me parece de una ingenuidad tremenda es confiar en que Estados Unidos va a respetar un “pacto” que, luego de la soberanía asociada, asegure por diez años todos los programas de asistencia económica, los mismos subsidios y fondos que se reciben ahora. ¿Qué los obligaría a respetar toda una década de desembolsos? Nada.

Miren a su alrededor. La ONU no ha tenido un momento más desdichado desde que se fundó, hace 79 años. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está inoperante. No porque allí no quieran trabajar, sino porque nadie les hace caso. Y Amnistía Internacional es un fantasma. Solo con leer los objetivos de esa organización, uno comprende que se desdibuja en la inutilidad.