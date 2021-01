Diáspora de la diáspora

El Día de Reyes, mientras partidarios de Donald Trump asaltaban el Capitolio, me tranquilizaba (momentáneamente) recordar los extensos llanos y enormes montañas que recorrí el pasado verano cuando me mudé a California. Guiando desde Búfalo, NY (donde aterricé) hasta Davis, CA (mi nuevo hogar) aprehendí que el territorio de los Estados Unidos contiguos—este terreno que le robaron a los pueblos indígenas—no es tan solo amplio, sino que se siente radical, sublimemente amplio.

Encerrado en un carro por nueve horas, día tras día, atravesando las praderas de Wyoming y el desierto de Nevada, me sentí minúsculo de una manera que nunca he sentido en Puerto Rico. Extrañamente, el paisaje es tan inmenso que uno se siente distanciado del mismo. Es como intentar nadar lo más lejos de la orilla posible sintiendo que el horizonte se aleja con cada brazada.

Durante ese viaje, esa distancia inconcebible me oprimía. A veces ni me dejaba respirar. Mas el pasado 6 de enero, conocer dicha distancia de primera mano me brindó paz. “Seguramente”, pensé mil veces ese día, “aquí mi pareja y yo estamos seguros. A tres mil millas del Capitolio, en un estado liberal, estamos a salvo”.

Al día siguiente, me entero de que en Sacramento—a media hora de nuestro apartamento—también pelearon fascistas y antifascistas frente a la legislatura estatal. Ocurrió en varios estados, de hecho. Parecen ensayos para una guerra civil.

Ahora pienso todos los días: “Dondequiera que vayas, aparecerán fascistas. ¿Quién te protegerá? Ya no estás en Puerto Rico ni en Nueva York. Habrá boricuas en la luna, pero no en Davis.” En esta costa de esta república fracturada, ni a mis co-colonizados tengo cerca. Mi apartamento es una diáspora de la diáspora.

California arde. Washington tiembla políticamente y Puerto Rico literalmente (más se inunda). Cuando ocurra la próxima catástrofe, ¿podremos refugiarnos? ¿dónde?