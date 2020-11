El botón de reinicio

¿Cuántas veces hemos resuelto problemas complicados, principalmente de conexión, con solo presionar el botón de reinicio? La semana pasada me comuniqué con mi proveedor de servicios de internet porque, como les ha sucedido a muchos durante la pandemia, tuve problemas con la estabilidad de la señal. La empleada que me atendió me indicó de manera muy meticulosa que buscara detrás del módem un botón muy pequeño con la palabra “reset” (reinicio) y lo oprimiera por 30 segundos. Esto borraría la configuración predeterminada y permitiría que el sistema comenzara a operar de nuevo. Con la misma sencillez con que lo escribo sucedió, en segundos todo estaba resuelto.

Las complicaciones de conexión no siempre son técnicas, pueden ser laborales, emocionales, sociales y variar según las circunstancias. En esos casos también resulta útil presionar el botón de reinicio. Este año nos ha hecho experimentar demasiadas emociones. Nuestro sistema se ha recargado y eso produce reacciones diversas, desde la intolerancia hasta la inercia.

Bastantes personas me han comentado que se sienten estancadas, agobiadas por la incertidumbre, desmotivadas. Una en particular me decía que vivía como un robot, operando de manera automática, tratando de suprimir sus sentimientos para no colapsar. Sí, el sistema está sobrecargado.

Hace poco el Foro Económico Mundial y el príncipe de Gales anunciaron una iniciativa para lograr acuerdos que propicien un mundo más sostenible y amigable con el planeta. ¿Cómo la nombraron? “The Great Reset” (El Gran Restablecimiento). El fundador del Foro de Davos, Klaus Schwab, puntualizó que el proyecto pretende ser un catalítico para emerger de la crisis del COVID-19 y, precisamente, reajustar nuestra manera de pensar y mejorar la conexión, en este caso, entre los líderes y la gente.

Ya sea a nivel personal o como pueblo, oprimir el botón de reinicio podría hacer la diferencia.