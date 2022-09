Felipe de Edimburgo en Borinquen

Francamente no recuerdo en qué año el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo pisó tierra boricua. Pero me consta que lo hizo porque en el desaparecido periódico El Mundo, donde yo era reportera, me dijeron que se habían hecho los arreglos para entrevistar a este augusto personaje, esposo de la Reina Isabel y aristócrata por derecho propio.