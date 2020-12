Homenaje a las enfermeras

Rosa Cosme, Rosa García, Sara García, María Hernández, Dayna Marrero, Ana Muñoz, María Rodríguez, Sonia Román, Angela Suárez.

Estas son algunas de las once enfermeras fallecidas por el coronavirus en Puerto Rico. Pero el contagio entre este grupo profesional en la Isla se calcula en cientos de casos.

Por otro lado, el Consejo Internacional de Enfermeras anunció a finales de octubre que alrededor de 1,500 profesionales de la enfermería de 44 países habían muerto debido al virus: una fracción de los trabajadores de la salud que han perecido.

Es fácil desensibilizarse ante los números y olvidar lo que implica la pérdida del mundo único que es cada ser humano. Por eso, si pudiera, hablaría de quien fue cada una de ellas. En cambio, celebro la profesión que las llevó a servir… y a morir.

¿Quién no recuerda una enfermera o enfermero especial?

Mami agradece el apoyo que recibió de dos enfermeras cuando mi papá tuvo una crisis de salud. En un momento en que se sintió profundamente desamparada, estas profesionales hicieron una gran diferencia.

Otra enfermera compasiva le dio información a un familiar que el médico no quiso o no pudo compartir. La orientación le ayudó a enfrentar un diagnóstico complicado.

Yo también me he beneficiado del peritaje de profesionales de la enfermería y he observado cómo muchos ofrecen sus cuidados con ternura y buen humor.

La Organización Mundial de la Salud designó el 2020 como el Año del Personal de Enfermería y de Partería, reconociendo que para el 2030 se necesitan 9 millones más de estos profesionales para ofrecer cuidado de salud universal. El coronavirus dramatiza aún más la importancia de esta profesión.

¿Cómo podemos homenajear a estas enfermeras y todos los profesionales de salud que han perdido sus vidas? ¿Cómo protegeremos a este grupo de ahora en adelante? ¿Cómo nos acercaremos a los 9 millones más que hacen falta?

Comencemos con tres medidas:

Lavado de manos, mascarillas y distanciamiento.

Es así de sencillo.