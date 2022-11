¿Por qué nos fascina el multiverso?

Cuando estrenó Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Jamie Lee Curtis desató una rivalidad entre dicha película y su propio filme sobre el multiverso, Everything Everywhere All at Once. Mientras las fanaticadas de cada cinta debatían sus méritos—principalmente cómo sus credenciales comerciales afectaban sus sensibilidades artísticas, ya que una es un blockbuster que costó catorce veces lo que costó la otra, una producción independiente—yo me preguntaba de dónde surge nuestra obsesión colectiva con el multiverso. ¿Por qué estrenaron ambas en la misma temporada, especialmente cuando el mercado ya está saturado con este tema (véanse Spider-Man: Into the Spider-Verse, Rick & Morty, Community, etc.)?