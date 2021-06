Preguntas para el regreso a la vida

El mismo día que sometí mi solicitud para ser clasificado como residente de California—para que la universidad del estado no me cobre extra por ser out-of-state, de tan allende la Sierra Nevada—encontré en nuestro buzón mi primera convocatoria a un jurado. “¿Cómo no voy a ser residente?”, le pregunté a mi pareja. “¡Si ya me quieren para un jurado!”