Primarias, pero con cuidado

Hoy tenemos un ejercicio más de nuestra democracia, imperfecta, pero democracia al fin. Hubo una época, no tan lejana, en que los candidatos eran escogidos “a dedo”, en cuartos que ni siquiera tenían que estar a oscuras.

Y hubo una época, no tan lejana, en que las mujeres no podían votar. En Puerto Rico, en 1929, se les dio ese derecho a las mayores de 21 años que podían leer y escribir. “Ya me puedo morir porque ya he votado”, cuentan que dijo Ana Roqué de Duprey.

Seis años después, con el sufragio universal, miles de mujeres lograron hacerlo al eliminarse el requisito de saber leer y escribir.

En Estados Unidos la lucha por el voto femenino culminó en 1920 de manera que, justamente en este mes, se está celebrando el centenario de este triunfo. Una mujer destacada en esa batalla fue Susan B. Anthony. En noviembre, en las elecciones generales, las mujeres tienen un ritual: visitan la tumba de Anthony para dejarle un mensaje: “Hoy yo voté”.

Y hoy, en las primarias, figuran dos precandidatas a la gobernación. La gobernadora Wanda Vázquez aspira a estar en la papeleta de noviembre por el Partido Nuevo Progresista. Y la alcaldesa Carmen Yulín Cruz aspira a enfrentarse a Vázquez o a Pedro Pierluisi como candidata del Partido Popular Democrático.

Dos mujeres, que pertenecen a los principales partidos del país, luchando por llegar a La Fortaleza… ¿Qué habría dicho Ana Roqué de Duprey?

Hoy es un día especial también porque nunca se habían realizado unas primarias en mitad de una pandemia. Y han abundado los reclamos, las denuncias y las interrogantes sobre cuán preparada está la Comisión Estatal de Elecciones para llevar a cabo los importantes trabajos de hoy.

Su presidente, Juan Ernesto Dávila, afirmó que se resolverán los problemas a tiempo, pero advirtió que para noviembre se necesitará más dinero.

A ti, elector: tu voto es importante, pero, por favor, toma todas las medidas necesarias para evitar el contagio.

¡Cuídate mucho!