¿Qué democracia?

“Democracia, ¿en qué estado?” Con esta pregunta el filósofo italiano Giorgio Agamben invitaba a reflexionar respecto al concepto democracia a varios intelectuales contemporáneos. Como parte de su alocución, establece Agamben que uno de los problemas con que nos topamos al intentar contestar lo que parecería ser una pregunta sencilla es la ambigüedad del propio concepto, el cual luce acomodaticio a la hora de denunciar la violencia que sufre el ciudadano. Por tanto, abunda Agamben, el término puede remitirse tanto a la conceptualidad del derecho público como a la práctica administrativa: “designa tanto la forma de legitimación del poder como las modalidades del ejercicio”. El precio que pagan, continua Agamben, las democracias de Occidente, bien puede deberse a que se heredó el concepto sin beneficio de inventario.

A esto, sumo que existe un estado de la cuestión no necesariamente contemplada por Agamben; y que en nuestro caso resulta medular: ¿puede una colonia tener democracia? Y es que cuando hablamos de democracia en un país como Puerto Rico, parecería que el punto de partida de cada argumento corresponde a una definición enlatada que repetimos al unísono. El problema es palpable; no necesariamente nos hemos detenido a considerar la posibilidad de que esto que llamamos “democracia” realmente no lo sea. Por ejemplo, el bochornoso evento primarista del pasado domingo, y costeado por nuestros bolsillos, si algo logró fue darnos la oportunidad de discutir una importante pregunta: ¿qué tipo de democracia tiene una colonia, si alguna?

PUBLICIDAD

Nuevamente nos enfrentamos a la ocurrencia de lo impensable. Entiendo que creer que el fallido evento electoral se debió a la incompetencia de unos cuantos y no a acciones deliberadas es tan enajenante como creer que vivimos en una democracia porque tenemos elecciones. El poder político del estado se encuentra deslegitimizado. Reflexionemos de una vez sobre la posibilidad de que el ejercicio del poder ha estado, y puede volver, en las manos del pueblo. La democracia también se puede definir desde la calle.