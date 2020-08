Teófimo López alardea con Vasiliy Lomachenko

Primeramente se pautó para mayo por Top Rank, pero el coronavirus la noqueó. Luego se escogió septiembre y Teófimo López, flamante monarca de la FIB, exigió más dinero de su bolsa original de un millón y doscientos cincuenta mil dólares.

Después se afirmó que Vasiliy Lomachenko, rey de la AMB, la OMB y The Ring, estaba dispuesto a darle $250 mil de su paga garantizada de $3,500,000, del combate que transmitirá ESPN gratuitamente.

Hace unos días, sin embargo, esto se desmintió y se reveló que el padre de Teófimo, de igual nombre, le recalcó que era tan seguro su triunfo que no debía dejar pasar esta oportunidad de rivalizar con el ucraniano, con récord de 14-1, diez nocauts y 12 defensas de las 126, 130 y 135 libras.

En fin, que se proyectó para el 17 de octubre en Las Vegas, y Lomachenko, con foja de 396-1 como amateur, con medallas de oro en Olimpiadas y Copas del Mundo, se ha reído de los desplantes del púgil nacido en Brooklyn, de padres hondureños, y que no pasó de la primera ronda en Río 2016, representando al país centroamericano ya que no pudo hacer el team de USA.

Timothy Bradley, que fuera soberano universal y ahora es analista de ESPN, ha osado vaticinar que López, por juventud, reciedumbre y pegada fortísima con ambas manos, será el vencedor, señalamiento que no comparte la mayoría de los expertos estadounidenses.

No cabe duda, empero, que López no se asusta con la fama de Lomachenko, ya que viene de obtener la corona frente al ghanés Richard Commey, por KOT, que estaba vacante.

O sea, que en vez de exponer el título contra otros aspirantes del ranking, en donde Félix Verdejo ocupa la novena posición, ha optado por medirse a quien se considera el rey más completo de la actualidad, con velocidad de manos, precisión, creatividad, resguardo elusivo y movilidad en ángulos desconcertantes.

Cabe destacar que el venezolano Jorge Linares lo tumbó, pero después fue noqueado, mientras López visitó la lona en una sesión de guanteo con Janelson Figueroa mediante un derechazo al mentón hace unos meses.

Por ahora, hay que esperar 59 días y ver si lo de López no es una mera fanfarronada porque Lomachenko no come cuentos.